Marc Bartra, Jessica Goicoechea y el movimiento que da pie a una segunda oportunidad

Marc Bartra y Jessica Goicoechea se han vuelto a seguir en redes sociales y se comentan fotografías. Una afirmación que pone de manifiesto el acercamiento surgido entre ellos después de que hace unos días sonaran con fuerza los rumores de ruptura entre ellos. Ninguno de los dos confirmó el fin de su amor, pero se dieron unfollow en Instagram, algo que en el universo digital en el que vivimos se podría traducir como un «hasta nunca».

Así lo aseguraba el tiktoker Abel Planelles, siempre ávido en informaciones sobre los famosos de nuestro país. Para él, la relación entre el futbolista y la influencer estaba rota y sin visos de retomarse. Sin embargo, este gesto es relevante y da pie a que Bartra y Goicoechea se den una segunda oportunidad.

Marc Bartra y Jessica Goicoechea juntos

Look se ha puesto en contacto con el entorno más cercano de Marc Bartra para poder dar por buena esta reconciliación, pero a la hora que se escribe esta noticia no se ha obtenido confirmación. Algo que no es para nada extraño ya que al tratarse de un tema sentimental prefieren dejarlo a un lado, pese a que el catalán es uno de los personajes públicos más conocidos tanto en el fútbol como en la crónica social.

Era el pasado verano (2022) cuando saltaba la noticia de que habían visto a Marc Bartra y a Jessica Goicoechea besándose apasionadamente en una discoteca de Sant Jaume de Domenys, el pueblo natal del futbolista. Aunque en un primer momento trataron de esconderlo, finalmente hicieron público su romance, si bien es cierto que nunca han destacado por una sobreexposición edulcorada de su amor en sus perfiles en redes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jessica Goicoechea. (@goicoechea)

Del mismo modo, han estado juntos estos meses en los que Bartra ha estado viviendo en Estambul y defendiendo los colores del Galatasaray. Los rumores de ruptura se generaron el pasado mes de julio, coincidiendo con el regreso por todo lo alto del defensa central al Real Betis, equipo en el que militó hasta el año pasado. Ahora, retoma su vida en Sevilla poco tiempo después de dejarla y parece que lo hará de la mano de Goicoechea. Dos buenas noticias que llenan de felicidad al exjugador del FC Barcelona, la misma felicidad que le faltó durante su última experiencia en Turquía.

Marc Bartra tendrá más cerca a los tres hijos que comparte con Melissa Jiménez. En agosto de 2015, solo un año después de empezar su relación, llegaría la primera, Gala. Abril, la segunda hija de la pareja nacería tres años después, en abril de 2018. Más seguido llegó el más pequeño de la familia, Max, que vino al mundo en octubre de 2019.

Marc Bartra y Melissa Jiménez

Una Melissa Jiménez que ha vuelto a encontrar el amor en los brazos de un compañero de vida inesperado: Fernando Alonso. El paddock de fórmula 1 ha unido los caminos de los dos y desde hace meses disfrutan de los primeros pasos de un discreto romance.