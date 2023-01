Melissa Jiménez da portazo a Bartra y Goicoechea de la mano de Dani Martínez

Si bien era hace tan solo unas horas cuando Marc Bartra confirmaba su romance con Jessica Goicoechea a golpe de post de Instagram con unas tiernas imágenes conjuntas, ahora ha podido saberse que su ex habría hecho lo propio de la mano de un conocido rostro televisivo. Este no es otro que el de Dani Martínez, miembro del jurado de Got Talent del que poco o nada se sabía sobre su vida amorosa hasta ahora.

En multitud de ocasiones varios rumores han apuntado hacia el humorista ante una supuesta relación con varios rostros femeninos y conocidos. No obstante, en ningún momento el de León ha confirmado ninguna de estas informaciones ni ha sido fotografiado junto a estas chicas, a diferencia de lo que ha ocurrido en última instancia, cuando ha reaparecido en unas instantáneas junto a la ex del futbolista que han dado mucho de qué hablar.

Según ha podido saber ¡Hola!, tanto Dani como Melissa estarían gozando de una muy buena amistad que podría desembocar en algo más a juzgar por las imágenes publicadas. En las fotografías en cuestión, tanto el humorista como la periodista aparecen disfrutando de un agradable y distendido paseo por las calles de Madrid mientras aprovechan para coger el teléfono y apuntar teléfonos de los distintos pisos de alquiler que van encontrando en su camino. Un movimiento que ha hecho saltar las alarmas y que indica que quizá ambos puedan llevar cierto tiempo viéndose de manera privada, razón por la que podrían haber optado por dar un paso allá en este incipiente romance a la hora de ir a vivir juntos y poner así fin a la hermeticidad.

No obstante, ninguno de los dos protagonistas en cuestión ha confirmado estos datos, lo que apunta a que simplemente se puede tratar de una quedada amistosa que también resultaría extraña, sobre todo teniendo en cuenta a que nunca antes se les había visto juntos siendo dos personas bastante conocidas dentro de nuestras fronteras. Sea como fuere, tanto Dani como Melissa están solteros y quizá este sea para ellos el momento perfecto de dar pistoletazo de salida a una nueva historia de amor que se selle con una prueba de fuego como lo es la convivencia.

De esta manera, Jiménez daría portazo definitivo a todo aquello que tiene relación con su ex pareja, demostrando así haber pasado página de manera definitiva y guardar con él una relación amistosa y de cordialidad por el bien de sus tres hijos en común ahora que el deportista ha vuelto a dar una oportunidad al amor de la mano de la modelo catalana. Aún así, cabe destacar que hace meses ya todo apuntaba a que Melissa había rehecho su vida amorosa de la mano de Tom Claessen, un belga que trabaja dentro del mundo automovilístico y del que poco más se ha vuelto a saber durante los últimos meses, lo que podría indicar que su relación quizá no tuvo el suficiente éxito como para salir adelante.