Marc Bartra confirma su romance con Jessica Goicoechea a golpe de post romántico

Aunque se ha hecho mucho de esperar, por fin ha llegado el momento de que Marc Bartra y Jessica Goicoechea confirmen su romance. A lo largo del 2022, muchos han sido los rumores que han apuntado al futbolista y a la modelo como nueva pareja dadas algunas circunstancias. No obstante, ambos habían optado por permanecer ajenos a todos los comentarios hasta ahora, concretamente cuando ha tenido lugar el cumpleaños del catalán. Una ocasión que han considerado perfecta para pregonar su amor a los cuatro vientos bajo la atenta mirada de sus miles de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Bartra (@marcbartra)

Ha sido a través de sus redes sociales donde Marc ha compartido un carrusel de imágenes con Jessica como principal protagonista, haciendo alusión a su fin de semana de cumpleaños: «Muchas gracias a todos y a todas por vuestros mensajes, me habéis hecho sentir muy especial! GRACIAS y GRACIAS @goicoechea», escribía el ex jugador del FC Barcelona en el pie de una instantánea en la que aparece posando junto a la influencer, además de un vídeo en el que ella misma le prepara una tarta con el único objetivo de que sople las velas y pida un deseo antes de comenzar su trigésimo segunda vuelta al sol.

Sacando su humor a relucir, Goicoechea no ha querido dejar pasar la oportunidad de comentar el romántico post de su ahora novio haciendo referencia a una storie también publicada por él hace unas semanas junto a ella, la cual borraba en cuestión de minutos demostrando que prefería aún no hacer pública su historia de amor: «Esta vez ha sido a propósito? Siempre agradecida bb», señalaba ella, visiblemente feliz ante este romance que ya es todo un hecho.

Como no podía ser de otra manera, muchos han sido los rostros conocidos que también han querido dejar constancia de su apoyo a la pareja en esta nueva etapa. Este es el caso de Laura Escanes, Alejandro Sanz o Anabel Pantoja, que con sus mensajes han dejado entrever que gozan de una muy buena relación con ambos y que se alegran enormemente de que hayan encontrado la felicidad de manera conjunta, sobre todo sabiéndose que ha pasado poco más de un año desde que tuvo lugar la separación de Bartra y Melissa Jiménez después de haber pasado ocho años juntos, cinco de ellos de matrimonio con tres hijos en común. No obstante, ambos han aclarado en varias ocasiones que esta decisión no estuvo motivada por la aparición de terceras personas, sino simplemente por un desgaste en su romance que acabaría dinamitando su aparente normalidad de manera considerable. Ahora, tanto el deportista como la periodista parecen estar dispuestos a abrir su corazón a nuevas oportunidades, habiendo salido a la luz hace varios meses la nueva ilusión de la comunicadora, y ahora confirmando Marc haber vuelto a creer en el amor de la mano de una de las modelos más destacadas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.