Hace casi un año que Melissa Jiménez y Marc Bartra tomaron la decisión de romper su matrimonio, contraído en 2017 y que había dado como fruto una familia formada por sus tres hijos en común: Gala, de siete años, Abril, de cuatro, y Max, de tres. Lejos de ser una ruptura hosca, el futbolista y la periodista supieron encontrar cordialidad y una buena sintonía por el bien de los pequeños. Especialmente llamativo fue cuando hace meses se reencontraron en un circuito de Fórmula 1 y la reportera entrevistó a su expareja, que se encontraba disfrutando del espectáculo junto a Joaquín Sánchez. No hubo ningún problema.

Como tampoco lo existe cuando se trata de que uno de los dos encuentre el amor. Ha sido el caso del exjugador del Real Betis, que ha terminado el año enamorado de la influencer Jessica Goicoechea. Después de una serie de sospechas y de una storie reveladora publicada en Instagram por error, la flamante pareja se ha dejado ver en el aeropuerto de Barcelona, donde emprendieron uno de sus primeros viajes juntos. Imágenes que han bastado para confirmar su romance.

¿Qué piensa Melissa Jiménez de que su ex marido vuelva a estar ilusionado al lado de otra mujer? La comunicadora da una lección de elegancia cuando se le preguntó por esto hace unas horas, aprovechando su presencia en un evento de belleza, demostrando una vez más que entre el catalán y ella hay muy buen trato.

Melissa dijo de la relación de Bartra con la modelo que «Marc sabe que le deseo lo mejor, esté con quien esté». Además, no existe ningún problema cuando le toca conciliar junto a sus hijos ya que «la separación es cosa de dos y cuando falta uno está el otro». Lo que haga falta por el bienestar de sus niños. Así las cosas, Jiménez siempre se va a alegrar si al padre de sus hijos le marchan bien las cosas. En total han sido ocho años de relación y cuatro de ellos de matrimonio. Ambos han sido muy importantes en la vida del otro y se han tragado el orgullo para poder mantener una buena relación y no tirar por la borda todo lo conseguido anteriormente. Estas declaraciones no hacen más que demostrarlo.

El romance entre Jessica Goicoechea y Marc Bartra comenzó hace unas semanas, con el defensa ya absolutamente separado de Melissa Jiménez y después de que la modelo rompiera su relación con Arón Píper, que saltó a la fama tras su paso por el reparto de Élite. Previamente, estuvo saliendo con River Viiperi, una relación tormentosa que acabó en los tribunales con la sombra de maltrato planeando por el ambiente. A diferencia de Marc, Melissa aún no ha rehecho su vida pero es algo que en ningún caso echa en falta: «Estoy enamorada de mis hijos, los adoro», dijo muy segura ante la prensa.