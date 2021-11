Jessica Goicoechea y Aron Piper han confirmado su relación sentimental sin querer hacerlo. Los dos han acudido a una fiesta de amigos comunes, celebrada este pasado fin de semana en Barcelona con motivo del 25 cumpleaños de ella, y allí han dado rienda suelta a su pasión con un beso muy apasionado. No han tenido miedo ni problema alguno en que su foto circulara por todas las redes sociales y así ha sido.

Han sido amigos allí presentes los que han colgado en sus redes este momento. La influencer y el actor se agarran de la barbilla y sellan sus labios con una sonrisa que denota lo enamorados que están. Un regalo para sus fans que no han dudado en llenar las cuentas de fans de ambos con este bonito instante. Las imágenes hablan por sí solas de una relación ya consolidada.

Fue el pasado verano cuando Look desveló en exclusiva que Jessica Goicoechea había recuperado la ilusión junto al actor nacido en Berlín. La pareja iba dejando un reguero de pistas en sus redes sociales que hacía fácil vincularlos pese a los intentos por su parte de llevarlo con discreción. Sin embargo, no fue hasta el mes de agosto cuando la modelo catalana publicaba una imagen en sus redes junto a Aron Piper. Ahora, con su beso, van mucho más lejos.

Aron Piper es mundialmente conocido por haber interpretado a Ander Muñoz en Élite. En redes sociales es también una persona muy influyente puesto que acumula 14,5 millones de seguidores, muy lejos de los 1,4 millones de su novia.

Jessica Goicoechea dejó a todas con la boca abierta con el brutal estilismo elegido para su fiesta de cumpleaños. Lució un vestido estilo Dalí que dejaba poco a la imaginación y mostraba su faceta más explosiva.

Cabe destacar que Jessica Goicoechea ha salido hace no mucho de una tormentosa relación con River Viiperi que acabó con éste siendo arrestado por la Policía después de que la influencer denunciara una agresión por parte de la que por entonces era su pareja. Los Mossos se llevaron a River Viiperi a la comisaría, pero se negó a prestar declaración. Al día siguiente el juez de guardia de violencia de género decretó su libertad con cargos.

No obstante, los juicios no cesaron y la última vez que se supo algo del asunto fue el pasado mes de enero, cuando la propia influencer enumeró tres cosas para que quedaran claras: «1. Miente más que habla. 2. No fue solo una vez. 3. Yo no me manifiesto porque todo esto está pendiente de juicio». Además, reconoció que había logrado dejar atrás esta pesadilla: «Vuelvo a ser dueña de mi vida y a quererme y valorarme como me merezco. Yo también me echaba de menos”. Sea como fuere, Aron Piper le ha devuelto la fe en el amor y este beso así lo confirma.