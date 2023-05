Fernando Alonso y Melissa Jiménez ¿Nueva pareja sorpresa?

Fernando Alonso (41) se ha convertido en protagonista indiscutible de la crónica social en las últimas semanas. Y es que desde que se confirmara el final de su noviazgo con la periodista deportiva, Andrea Schlager (40), tras poco más de un año de relación; muchos han sido los usuarios en la red que han atribuido al piloto de Fórmula 1 nuevas ilusiones.

Primero fue la cantautora y actriz estadounidense Taylor Swift (33), después de que el asturiano, lejos de acallar los rumores de una cuenta anónima de Instagram que aseguraba que los dos se habían estado viendo días antes a escondidas, compartiera un vídeo de él mismo entrenando con la melodía de la canción 22 de Swift, giñando un ojo a la cámara. «Estoy levantando 22», subtituló Alonso. No obstante, ahora es otra mujer la que acapara ese puesto: Melissa Jiménez (35). Pero ¿Por qué?

Ha sido este sábado cuando Twitter se ha despertado con una imagen de Fernando Alonso con un fan en la que aparecía de fondo una joven cuya identidad (a priori) es desconocida. Y digo a priori porque a los pocos minutos de ver la luz, la instantánea ha acumulado decenas de comentarios y likes apostando a que se trata de la también periodista deportiva. «Melissa ha estado viajando en el avión privado de Fernando Alonso estas últimas semanas. Él vino en jet desde Asturias, la recogió en Barcelona y se fueron a Niza», «¿Pero Melissa Jiménez no estaba casada?», «Es Melissa Jiménez», expresar algunos usuarios.

💥 Fotografía de Fernando Alonso en el Instituto Oceanográfico de Mónaco. 👀 La persona que aparece al fondo parece ser Melissa Jiménez, reportera de DAZN…#F1 pic.twitter.com/AI32fTODUr — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) May 19, 2023

No existe por el momento confirmación alguna de esta información por ninguna de las partes. Y podría, de hecho, no haberla, pues de acuerdo con la información publicada por la revista ¡Hola! hace escasas semanas, la natural de Lieja podría, tras su divorcio del ex jugador del FC Barcelona y padre de sus tres hijos, Marc Bartra (32), haber iniciado una relación con Dani Martínez (40). Los dos fueron vistos por el centro de Madrid, muy cómplices, dando un paseo mientras él buscaba piso a la antigua usanza en la capital: apuntando los números de teléfono de los carteles que colgaban de los balcones. Según la revista, Melissa se habría convertido en la «inesperada e ilusionante amistad» del presentador «desde hace cuatro meses».

Precisamente ahora, se cumple un año del acuerdo de divorcio entre Melissa Jiménez y el futbolista que, según su entorno, mantienen una cordial relación. Él ha encontrado una nueva ilusión en la modelo Jessica Goicoechea (26).

Así se fraguó el romance de Fernando Alonso y Andrea Schlager

«Queríamos contaros que nuestra relación como pareja terminó. Hemos tenido la suerte de compartir un tiempo fantástico juntos, y seguirá siéndolo, pero de una manera diferente. Como seguramente habéis visto, hemos continuado trabajando juntos en varios proyectos durante este tiempo y seguiremos haciéndolo con profundo amor y respeto entre nosotros. Pensamos que era apropiado compartir esto porque habéis sido un gran apoyo. Gracias por eso, con amor, Fer y Andrea». Estas fueron las palabras con las que Fernando Alonso anunció su ruptura definitiva de Andrea Schlager.

Andrea Schlager se dedica a cubrir desde hace varios años los mundiales de Fórmula 1 y MotoGP en su país y, desde el año 2019, modera las transmisiones del Abierto de Australia y del de Estados Unidos para la cadena ServusTV. Fue en este marco cuando ambos se conocieron, en abril de 2021, apenas dos meses después de que el piloto terminara su noviazgo con la modelo e influencer Linda Morselli (34), a quien conoció, a su vez, «a través de amigos comunes», según desveló ella en una entrevista con Vanitatis.