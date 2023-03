A raíz del Día Internacional de la Mujer, Jessica Goicoechea se ha situado en el foco mediático, y no es para menos. La empresaria ha protagonizado una entrevista frente a Luc Loren en la que ha hablado largo y tendido sobre la situación de maltrato que sufrió a manos de uno de sus ex, haciendo referencia a las seis señales por las que se dio cuenta de que estaba siendo víctima de violencia de género. Por ahora, tan solo ha salido a la luz un fragmento de su testimonio que ya promete dar mucho de qué hablar y al que hacía referencia durante la pasada noche, cuando se convertía en la ganadora al premio del Emprendimiento Digital.

Al posar en la alfombra roja, la modelo atendió a los medios de comunicación con su mejor sonrisa y un look de lo más atrevido: «Estoy en un momento muy bueno a nivel empresarial, así que genial», comenzaba explicando, para después entrar en detalles sobre los duros momentos que vivió junto a River Viiperi: «Ayer salió que hice una entrevista con Lucas y después de tres años vi oportuno poder hablar y dar voz a ese suceso para sacar algo positivo dentro de la situación, dar voz a un tema así (…) Después de tres años me he sentido con el valor de poder hablar de esto sin ningún tipo de problema y estoy fenomenal. Es algo que siempre va a quedar de por vida, lo sabía todo el mundo», indicaba, visiblemente contenta por haber reunido la valentía de exponer el maltrato para que así puedan pedir ayuda más mujeres que hayan atravesado una situación similar.

No obstante, podría decirse que ahora Jessica está viviendo una de las situaciones más felices de su vida con la compañía de Marc Bartra, su nueva ilusión: «Marc es un encanto, siempre me apoya en todo y es una persona diez», señalaba, demostrando así que su corazón está nuevamente ocupado gracias al futbolista, que confirmaba su romance con la influencer durante el pasado mes de enero a golpe de publicación en Instagram para felicitarla por su cumpleaños.

Como no podía ser de otra manera, Bartra siguió todos y cada uno de los pasos que su pareja dio en la gala en cuestión, alegrándose enormemente cuando fue proclamada ganadora y haciéndose eco de ello a través de sus redes sociales. Unos minutos más tarde, y cuando la creadora de contenido daba un discurso de agradecimiento, Marc no quiso desaprovechar la oportunidad de lanzar un mensaje de lo más emotivo: «Hay mucho trabajo detrás, muchas horas invertidas cumpliendo tu sueño y siempre es bonito que te lo reconozcan. Te lo mereces más que nadie! Admiración y respeto @goicoechea Felicidades equipazo @goi @premiosidolo», escribía en su cuenta de Instagram, haciendo así un gesto de lo más cariñoso hacia su novia.