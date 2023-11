Jessica Goicoechea ha soplado las velas de su veintisiete cumpleaños. Lo ha hecho rodeada de sus amigos y seres querido en un exclusivo restaurante en Barcelona al que no ha faltado, claro, su actual pareja sentimental: Marc Bartra. El ex jugador del FC Barcelona y la modelo, cabe recordar, comenzaron a salir en el verano de 2022, unos meses después de que Marc anunciara su divorcio con la madre de sus tres hijos, Melissa Jiménez, tras una larga crisis y ocho años juntos. Tiempo atrás, Jessica también había roto su relación con el actor Arón Piper, quien saltó a la fama por su papel en Élite.

En la celebración, a juzgar por las imágenes que Jessica ha compartido con su más de un millón de seguidores en Instagram, no faltó la comida y bebida, un pastel de cumpleaños de colores rosa y rojo ni, por supuesto, las escenas de cariño y complicidad entre la pareja.

Para la cita, Jessica se enfundó en un espectacular vestido de la firma Jaded London, de estampado tropical y con un gran cut out que dejaba la zona del vientre completamente al descubierto. Un estilismo que completó con unos zapatos de tacón de leopardo, un bolso blanco Lady Dior y un espectacular colgante con el nombre de la marca Dior recubierto de brillantes. En lo referido al pelo y el maquillaje, Jessica Goicoechea optó por un recogido al más puro estilo Pamela Anderson en la década de los noventa.

Las palabras de Marc Bartra a Jessica Goicoechea

Si bien es cierto que ambos se caracterizan por el hermetismo para con su vida privada y relación, en una ocasión tan especial como el cumpleaños de la empresaria, Marc Bartra no ha dudado en declararle su amor públicamente a través de la ya citada red social. «Feliz cumple Jessica. Nunca dejes de ser tan auténtica y especial. ¡Por muchísimos más juntos! Te quiero», ha escrito. Unas palabras que ha acompañado con un carrusel de imágenes de Jessica con él o en solitario, fechadas en los últimos meses.

Jessica y Marc fueron vistos juntos por primera vez en una discoteca de la ciudad Condal, durante un concierto de Rauw Alejandro. No obstante, los dos negaron cualquier vínculo y tipo de relación sentimental entre ellos. «Chicos, dejad de meteros en mi vida. Es mentira, no estoy con nadie, estoy sola y encantada», dijo Jessica. «No estoy con nadie, aunque me adjudiquen novias falsas», fueron las palabras del futbolista que, meses más tarde, sin embargo, confirmó lo que era ya un secreto a voces primero a modo descuido y, después, aprovechando, precisamente, el día de su trigésimo segundo cumpleaños.

Desde que comenzaron su relación, los rumores de crisis, eso sí, los han rodeado en numerosas ocasiones. Sobre todo desde el pasado mes de julio, cuando un arrebato de dejarse de seguir en redes sociales se interpretó como un ruptura de la pareja.