Un ex directivo del Barça carga duramente contra la Federación: «Si tienen malestar que se jodan»

El lío entre el FC Barcelona, la selección española y la Real Federación Española de Fútbol lejos de calmarse parece recrudecerse. La segunda baja consecutiva de Lamine Yamal con España, cuando éste estaba convocado y venía de jugar sin mayores problemas con los culés, ha sorprendido en el seno del equipo nacional. Lejos de calmar el asunto, un ex directivo del Barça como es Xavier Sala-i-Martin ha echado más leña al fuego con unas polémicas declaraciones contra la Federación.

El ex directivo fue muy contundente en sus declaraciones, echando un capote en este caso al Barça y a Lamine Yamal, posicionándose claramente y dejando en muy mal lugar a la Federación. Fue a través de sus redes sociales personales donde Xavier Sala-i-Martin cargó contra la RFEF y la selección española en defensa de su club y del talentoso extremo.

Es tras el comunicado de la Federación, del que se hace eco Sala-i-Martin con un extracto en el que aseguran que «los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana», cuando este argumenta con muy mal tono su parecer.

«Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer … que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana». Però aquesta gent què… — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) November 11, 2025

«Pero esta gente, ¿qué cojones se ha creído? ¿La Federación expresa su malestar porque Lamine ha hecho un tratamiento para reducir sus molestias?», se pregunta el ex directivo del Barça, en una crítica directa a la RFEF: «¡La Federación debería alegrarse que Lamin se cure! ¿O es que el objetivo de la Federación es lesionar expresamente a los jugadores del Barça y se enfada cuando el Barça no se deja?».

La cosa no queda ahí, ya que Sala-i-Martin continúa con dos publicaciones en su perfil de X, antes Twitter, donde defiende al Barça y su forma de gestionar a sus jugadores: «Las terapias de los jugadores del Barça las deciden los médicos del Barça y los jugadores del Barça. Los médicos de la Federación no pintan ni deben pintar nada en la decisión. Si tienen ‘sorpresa y malestar’, ¡que se jodan!».

Els tertulians antibarcelonistes critiquen Lamine i el Barça perquè el que realment volen és que Lamine jugui amb España i es lesioni. Perquè ells entenen com ningú que la Selecció Española és una màquina de triturar i lesionar jugadors del Barça i que el seleccionador no té cap… — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) November 11, 2025

«Los tertulianos antibarcelonistas critican a Lamine y al Barça porque lo que realmente quieren es que Lamine juegue con España y se lesione. Porque ellos entienden como nadie que la Selección Española es una máquina de triturar y lesionar a jugadores del Barça y que el seleccionador no tiene ninguna intención de evitar lesiones. Él forma parte de la trituradora. Pues no», añade el ex directivo blaugrana, que concluye con el tema diciendo que «el Barça haya decidido plantarse y proteger al jugador es una gran noticia», sentenciando: «Y a los tertulianos, seleccionadores y otros seguidores del Madrid, basta decirles una cosa: ¡que os den por el saco!».