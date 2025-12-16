La respuesta de los árbitros a Florentino por Negreira: «No somos excusa para justificar resultados»

La Asociación Española de Árbitros de Fútbol (AESAF) ha atacado duramente al Real Madrid. A raíz del discurso de Navidad de Florentino Pérez hacia el colectivo arbitral por el ‘caso Negreira’, el sindicato de colegiados emitió un comunicado defendiendo su honestidad y desmarcándose de las acusaciones de que los ‘hijos’ de Negreira recibieron pagos del FC Barcelona.

«Sus declaraciones suponen un grave perjuicio que este tipo de manifestaciones suponen para la reputación del colectivo arbitral y el fútbol español», arrancó antes de repasar punto por punto todas sus discrepancias con lo que había dicho el presidente del club blanco acerca del «mayor escándalo de la historia del fútbol».

El sindicato ataca al Real Madrid

«El colectivo arbitral español actúa con independencia, rigor y profesionalidad, y no forma parte de ninguna trama ni connivencia con intereses de clubes o dirigentes. En el denominado ‘caso Negreira’, ningún árbitro ha sido investigado ni imputado en todo el tiempo de instrucción. No podemos dar por válida la acusación de corrupción sobre la figura de los árbitros. Las acusaciones generalizadas contra los árbitros dañan injustamente la reputación de profesionales que ejercen su labor bajo máxima presión y constante escrutinio público y de la limpieza de la propia competición. Entendemos que el arbitraje no puede ser utilizado como excusa para justificar resultados deportivos. El fútbol se gana y se pierde en el terreno de juego», indicó.

«En relación con el denominado ‘caso Negreira’, AESAF respeta plenamente el trabajo de las autoridades judiciales y subraya que se trata de un procedimiento aún en curso. A día de hoy, no existe ninguna imputación ni investigación sobre árbitros en todo el tiempo de instrucción transcurrido, por lo que resulta imprescindible preservar el principio de presunción de inocencia y evitar afirmaciones que puedan inducir a conclusiones erróneas en la opinión pública», señaló a Florentino Pérez.

«A nuestro entender, es igualmente muy grave mantener la acusación de que los árbitros han tomado decisiones a favor de un club, o por segunda evolución del argumento, acusar a los árbitros de que puedan estar tomando decisiones para penalizar a otro club. Este tipo de afirmaciones generan un ambiente perjudicial para el normal desarrollo de la competición. AESAF considera especialmente preocupante la instrumentalización del arbitraje como argumento para explicar situaciones deportivas. Tal y como ha señalado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, D. Rafael Louzán, los clubes no deben trasladar sus resultados a los árbitros ni buscar en el arbitraje una justificación externa», expresó.

«Agradecemos, y animamos a hacerlas públicas, las muestras de apoyo que desde la RFEF, LaLiga, la AFE, los clubes, futbolistas y entrenadores nos están haciendo llegar. Creemos que desde la unión podemos mejorar la competición y recuperar el prestigio que merece».

Los árbitros y el plantón de Florentino Pérez

«La AESAF destaca que participa desde hace meses en la Comisión de Reforma del Arbitraje, un diálogo constante, impulsado por la RFEF, en la que participan los representantes de los clubes profesionales, escuchando propuestas, analizando inquietudes y trabajando de manera crítica y constructiva, siempre con el objetivo de fortalecer la competición y el fútbol español desde una labor arbitral imparcial, profesional y transparente. A la última reunión, se ausentó el Real Madrid. AESAF continúa trabajando de forma permanente en la formación, profesionalización y mejora continua del colectivo arbitral, en colaboración con la RFEF, LaLiga y organismos internacionales. La aplicación de herramientas como el VAR y los protocolos de revisión contribuyen a reforzar la transparencia y a reducir el margen de error humano inherente a cualquier deporte», advirtió a Florentino Pérez.

«La Asociación Española de Árbitros de Fútbol rechaza las acusaciones infundadas y reitera su compromiso con la independencia, la transparencia y la mejora constante del arbitraje en España. El fútbol necesita instituciones responsables que sumen en credibilidad y respeto, no discursos que erosionen la confianza y alimenten un clima de confrontación con consecuencias reales para el colectivo arbitral».

«AESAF, Asociación Española de Árbitros de Fútbol, es una entidad de carácter sindical y asociativo legalmente constituida. Su misión es defender, acompañar y profesionalizar al colectivo arbitral en España, garantizando protección jurídica, bienestar, formación y representación institucional. ‘Juntos, somos más fuertes’», concluyó.