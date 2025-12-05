La lesión de Trent Alexander-Arnold vuelve a dejar a Xabi Alonso sin los dos laterales derechos de la plantilla. El inglés se perderá alrededor de dos meses por una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. Su ausencia se suma a la baja de Dani Carvajal, inmerso en pleno proceso de recuperación tras ser intervenido por una lesión en su rochilla derecha, que parece complicado que regrese antes de final de año.

Xabi Alonso tendrá que volver a optar por otros jugadores para el carril derecho, como ya ha sucedido en varios tramos de la temporada. El técnico donostiarra comenzó eligiendo a Raúl Asencio en los primeros partidos en los que no dispuso de sus dos laterales diestros. El central jugó de inicio como ‘2’ ante Levante y Kairat, mientras que Fede Valverde mantuvo su posición en el centro del campo. El uruguayo acabó haciéndose con el puesto de ‘lateral de emergencia’, desde el que ha dejado sus mejores partidos del curso.

El segundo capitán del Real Madrid ha disputado siete partidos como lateral derecho titular esta temporada, todos ellos de manera consecutiva. Valverde parte con ventaja sobre Asencio para volver al carril diestro con las ausencias de Alexander-Arnold y Carvajal. La lesión del lateral inglés ha truncado el comienzo de una sociedad en banda entre Valverde y el ex del Liverpool. El primero era el encargado de cubrir la espalda de Trent, con el objetivo de potenciar las incorporaciones del lateral y que éste pudiera hacer gala de su calidad en ataque. Se pudo apreciar en la jugada del segundo tanto, en la que Alexander-Arnold llegó a línea de fondo para poner un balón al área que acabó rematando a placer Camavinga a pase de Mbappé.

Ante el Athletic Club, Xabi Alonso eligió a Raúl Asencio como sustituto de Trent. Valverde se mantuvo en la banda derecha del ataque hasta el minuto 78 del encuentro, cuando, tras la salida de Militao, el uruguayo volvió al lateral derecho y Asencio al centro de la defensa. El defensor canario podría contar con cierta ventaja para el partido ante el Celta del domingo, ya que la posible baja de Camavinga dejaría debilitado un centro del campo en el que Valverde podría tener cabida.

Las alternativas para Xabi Alonso en la cantera

El técnico del Real Madrid también cuenta con opciones en la cantera. El lateral diestro es una de las posiciones mejor cubiertas del Castilla, en la que Álvaro Arbeloa dispone de dos titulares como David Jiménez y Jesús Fortea. Pese a que Fortea partía con la vitola de titular, la falta de continuidad por las lesiones y el gran rendimiento de su competencia en el lateral derecho le han desplazado a un segundo plano.

David Jiménez ha hecho valer su veteranía -es tres años mayor que Fortea- y su habilidad en ataque para ganarse la confianza de Arbeloa. En el triunfo ante el Barakaldo, el lateral anotó el tanto de la victoria en el último partido del Castilla en Liga. En caso de que Xabi Alonso decidiera contar con la cantera, camino que no ha tomado con las ausencias en el centro de la defensa y el mediocampo, dispone de una alternativa de presente y otra joven para promocionar al primer equipo.