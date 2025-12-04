Camavinga se queda en un susto: sufre un esguince y no está descartado para el Celta

Eduardo Camavinga sufre un esguince leve en tobillo izquierdo. El sábado se le realizará una nueva prueba en Valdebebas. De momento no está descartado para el encuentro del domingo y debería estar ante el City en la Champions el próximo miércoles. Por lo tanto, todo se queda en un susto.

Camavinga se retiró también lesionado. El francés sufrió molestias en el tobillo izquierdo. Tras hacerse daño, pudo aguantar unos segundos más en el campo, pero finalmente pidió el cambio para que en su lugar entrara Arda Güler. El galo hizo un buen partido y marcó el segundo gol de los blancos en San Mamés.

La presencia de Camavinga fue una de las claves de la mejoría del Real Madrid ante el Athletic. Ofreció músculo, facilitó la salida de balón y brilló con Tchouameni y Bellingham en la sala de máquinas. Los suyo se queda en un susto, pero el diagnóstico de Trent Alexander Arnold intimida más.

Trent se rompe

Trent Alexander-Arnold sufre una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. El inglés estará dos meses apartado de los terrenos de juego. El inglés se rompió muscularmente a los 55 minutos del encuentro que enfrentó a Athletic y Real Madrid en San Mamés. El lateral derecho dio un pase y, en ese momento, sintió un fuerte dolor en el muslo izquierdo, lo que le llevó a tumbarse en el suelo.

Los servicios médicos del conjunto blanco entraron para atender y, de inmediato, pidieron el cambio. En su lugar entró Raúl Asencio. Por lo tanto, Trent se pierde lo que resta de 2025 y, en principio, el mes de enero. El reto es que regrese para febrero y pueda estar al cien por cien en el tramo decisivo de la Copa del Rey y cuando vayan a empezar las eliminatorias de la Champions.

Durante este tiempo, se perderá la Supercopa de España, donde los blancos juegan un derbi contra el Atlético de Madrid, y dos jornadas de Champions, donde los madridistas buscarán la clasificación a octavos de final. Esta dolencia vuelve a poner en un problema a Xabi Alonso, ya que se vuelve a quedar sin lateral derecho.