El BOE lo ha confirmado: ya están en circulación en España las nuevas monedas de 2 euros en conmemoración del artículo 49 de la Constitución

Las monedas de 2 euros suelen ser noticia cada vez que se habla de alguna que por tener una característica en su acuñación aumenta su valor. O a veces también se habla de ellas cuando se lanzan ediciones especiales. Es el caso precisamente de la moneda de 2 euros que se acaba de lanzar en España y que según recoge el BOE, es una una nueva moneda conmemorativa dedicada al artículo 49, uno de los apartados que fue modificado en 2024.

Desde finales de marzo, un total de 1,5 millones de monedas de 2 euros con esta edición especial dedicada al artículo 49 han empezado a distribuirse de forma progresiva por todo el país. Eso significa que están en circulación como cualquier otra y que puede que veamos que nos dan un ejemplar cuando por ejemplo vamos a comprar y nos dan el cambio. Y, como suele ocurrir, habrá quien decida guardarla por su significado más allá de su valor económico.

Así es la nueva moneda de 2 euros que conmemora el artículo 49

La emisión está dedicada a la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que entró en vigor en febrero de 2024. Hasta ese momento, el texto constitucional seguía utilizando el término «disminuidos», una palabra que llevaba años siendo cuestionada por asociaciones, juristas y entidades sociales. De este modo, la reforma sustituyó esa expresión por «personas con discapacidad» y actualizó el enfoque del artículo para adaptarlo a los principios actuales de derechos, igualdad y no discriminación.

Además, el nuevo redactado incorpora la obligación de los poderes públicos de garantizar la accesibilidad universal, la autonomía personal y la inclusión social. Es decir, no se limita a una modificación terminológica, sino que refuerza el reconocimiento de derechos en el propio texto constitucional. La reforma contó con un amplio respaldo político y fue impulsada durante años por el movimiento asociativo de la discapacidad, especialmente por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Cómo es el diseño de la moneda

La moneda mantiene la estructura habitual de los 2 euros, con la cara común europea en una de sus partes. La diferencia está en la cara nacional española, donde aparece el diseño conmemorativo. De este modo, en el anverso se pueden ver varias manos sosteniendo un libro que representa la Constitución Española. Sobre esa imagen figura la inscripción «Artículo 49 Inclusión». A un lado aparece la palabra «España» y, en el otro, el año de acuñación, 2026.

El lema elegido para esta emisión es «España y la discapacidad: protección, derechos e inclusión», una frase que resume el objetivo de la reforma y el mensaje que se quiere trasladar. La fabricación de estas monedas corresponde a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, mientras que el Banco de España es el encargado de ponerlas en circulación, igual que ocurre con el resto del dinero en efectivo.

Cuántas monedas hay y cómo llegan a la calle

La tirada total es de 1,5 millones de monedas. Aunque la cifra puede parecer alta, su distribución no es inmediata ni uniforme, ya que se van introduciendo progresivamente en el sistema a través de bancos y operaciones habituales, es decir, que no hay una fecha concreta en la que pasen a estar disponibles en todos los puntos, sino que su presencia va aumentando con el tiempo.

En cualquier caso, tienen curso legal en toda la zona euro, por lo que se pueden utilizar como cualquier otra moneda de 2 euros sin ningún tipo de limitación.

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Qué son las monedas conmemorativas de 2 euros

Las monedas conmemorativas forman parte del sistema del euro desde hace años. Son emisiones especiales que los países utilizan para recordar acontecimientos, aniversarios o elementos relevantes de su historia o su cultura. Son entonces monedas que mantienen siempre la cara común europea, pero cambian la cara nacional para incluir un diseño específico. Además, tienen una característica importante: solo pueden emitirse en formato de 2 euros.

Existe también una limitación anual. Por norma general, cada país puede lanzar un máximo de dos monedas conmemorativas de este tipo al año, salvo excepciones muy concretas. España ha recurrido en distintas ocasiones a este formato para dedicar monedas a monumentos Patrimonio de la Humanidad, aniversarios culturales o hechos históricos. Sin embargo, en este caso el enfoque es diferente, ya que la emisión está vinculada a un cambio legal y social reciente.

Un símbolo que va más allá del valor de la moneda

Más allá de su uso cotidiano, la nueva moneda tiene un componente simbólico evidente. Representa un cambio que llevaba años reclamándose y que finalmente se incorporó al texto constitucional ya que la modificación del artículo 49 no sólo actualizó una palabra, sino que reflejó una forma distinta de entender la discapacidad desde las instituciones públicas, más centrada en los derechos, la igualdad y la inclusión. Con esta emisión, ese cambio deja de estar únicamente en documentos oficiales y pasa a formar parte de la vida diaria gracias a estar presente en las monedas.