Facpyme se suma a Cámara Alicante y cierra filas con Carlos Baño: «Apoyo unánime e incondicional»

La Junta Directiva de la Federación de Comercio de Pequeña y Mediana Empresa de la Provincia de Alicante (Facpyme) ha cerrado filas, también, con su presidente, Carlos Baño, al que ha mostrado su apoyo «incondicional y unánime» ante la investigación en curso «con diligencias secretas», que afecta directamente a la organización, por las campañas del bono comercio de los años 2022 y 2023 «con la confianza de que se ha actuado, en todo caso, por la Junta Directiva con pleno respeto a la legalidad», según ha trasladado la propia organización.

El apoyo de Facpyme a su presidente se suma al que horas antes le había otorgado el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Alicante, que también encabeza Carlos Baño. Y evidencia unidad frente al intento auspiciado por la antigua cúpula de la Confederación Empresarial Valenciana, CEV, de promover un movimiento que permita reescribir la historia de lo que fue el proceso previo a los comicios en la citada Confederación.

Facpyme es, también, la organización en que se produjeron los registros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) el pasado viernes. Ahora, la Junta Directiva de Facpyme ha manifestado que «se ha puesto a disposición de los órganos competentes toda la documentación» sobre la gestión realizada por los bonos consumo en los años objeto de la citada investigación. Es decir, 2022 y 2023 «en el procedimiento de la investigación técnica abierta».

Los miembros de la Junta Directiva han declarado su «compromiso de colaboración total, transparencia y defensa de la honorabilidad personal con firmeza, pero también con responsabilidad». Precisamente por ello, solicitarán «si fuera preciso» la colaboración de todos los técnicos que participaron en su gestión «para actuar con la mayor celeridad posible y trasladarlo a los órganos competentes».

Facpyme sostiene, finalmente, que «lo que corresponde ahora es proteger la estabilidad de la organización, preservar su funcionamiento ordinario y afrontar esta situación con rigor, seriedad y confianza en que la documentación, el proceso y los técnicos que gestionaron las campañas permitan aclarar lo que deba aclararse». Facpyme pide, también, «responsabilidad y respeto a la organización y a las personas que han trabajado en ella de buena fe».