Un juzgado de Cambados ha condenado a un taxista a pagar 900 euros de multa por quedarse con un bízum de 35,20 euros que le envió por error un cliente. La juez condena al taxista del bízum por un delito de apropiación indebida y también le obliga a devolver los 35 euros del bízum con intereses.

Los hechos sucedieron en agosto de 2025, cuando el pasajero de 69 años cogió un taxi para desplazarse desde un hotel hasta la estación de tren de Pontevedra. El cliente pagó al taxista 50 euros en efectivo y, como no disponía de cambio, otros 3 euros a través de un bízum. Unos días más tarde, el cliente se equivocó a enviarle un bízum de 35 euros a un amigo y se lo mandó al taxista por error.

Ahora, la juez establece como probado que el taxista se quedó con el bízum de 35 euros del cliente de manera consciente a pesar de que el cliente le informó reiteradamente el error y le pidió que devolviera el dinero. La sentencia destaca que, «desde el momento en que el denunciado tuvo conocimiento del origen indebido del dinero tenía la obligación legal de reintegrarlo», algo que el taxista ignoró durante semanas sin justificación razonable.

«Revisaré el bízum cuando tenga tiempo»

La juez recuerda que el pasajero insistió en varias ocasiones al taxista vía WhatsApp, primero amigablemente y luego advirtiéndole de que le denunciaría. La única reacción del taxista fue el menaje: «Revisaré el bízum cuando tenga tiempo».

Un mes después, el cliente avisó de que, si no recuperaba el importe enviado por error, lo denunciaría ante el gremio del taxi, en el hotel donde había contratado el servicio del taxista y finalmente ante la justicia.

En octubre de 2025 el perjudicado decidió denunciar al taxista ante la Guardia Civil y el juzgado inició un procedimiento judicial por delito leve de apropiación ilegal.

El taxista tenía la obligación de devolverlo

Ahora, meses después, la juez condena al taxista a una multa de 900 euros y le avisa de que en caso de no pagar se le embargarán sus bienes para hacer frente a la sanción e incluso puede ser enviado a prisión.

Además, el taxista tendrá que devolver el bízum de 35 euros con los intereses correspondientes.

En la sentencia, la jueza ha tenido en cuenta la actitud del taxista y todo el tiempo en el que no quiso ni contestar ni devolver el dinero al cliente a pesar de sus reclamaciones formuladas en un tono correcto.