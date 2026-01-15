Además de traficantes de droga, ahora el cártel de los Balcanes también son piratas que asaltan los buques mercantes que se dirigen a España para recuperar sus cargamentos de droga. Una operación conjunta de la Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria ha terminado con 30 narcos detenidos y el fin de los asaltos marítimos.

El método era sencillo: la banda de narcos introducían sus cargamentos de droga en los barcos que cubrían la ruta entre Latinoamérica y España sin que los tripulantes lo supieran. Cuando el buque se aproximaba a las costas españolas, los narcos y piratas lo asaltaban con tácticas militares y recuperaban su droga introduciéndola en España.

La investigación arrancó en octubre de 2024 cuando la Policía Nacional interceptó un vehículo en Mijas (Málaga) con 88 kilos de droga (cocaína). Los agentes comenzaron a tirar del hilo y lo que parecía una incautación más de droga se convirtió en algo mucho más gordo.

Tres ramas de narcos de la droga

Así, los agentes detectaron tres estructuras coordinadas: una ligada al cártel de los Balcanes como propietaria de la droga; otra integrada por ciudadanos de origen colombiano con operativa en Colombia y España; y una tercera asentada en el Campo de Gibraltar, encargada de la logística marítima.

Para introducir la droga, las redes empleaban la técnica de los «trepadores», reclutando a jóvenes nadadores de entornos vulnerables para cargar el estupefaciente en alta mar. Posteriormente, células desplazadas a España asaltaban los contenedores antes de su llegada al Estrecho de Gibraltar, apoyadas por embarcaciones rápidas.

Piratas de la coca con fusiles de asalto

A mediados de 2025, la tripulación de un buque con destino a Cádiz alertó de la presencia de polizones, lo que permitió la incautación de 1.355 kilos de cocaína ocultos en un contenedor. En otro episodio, un mercante denunció en aguas portuguesas el secuestro de la nave por individuos armados, que lograron descargar fardos de droga antes de huir.

La investigación destapó además el uso del método «drop off», consistente en arrojar la mercancía desde el mercante para su recogida por lanchas cerca de la costa, empleando tácticas militares y armas de guerra para someter a tripulaciones y extraer la droga. La cocaína era después ocultada en guarderías del Golfo de Cádiz y trasladada por carretera a otros países europeos.

Los agentes han conseguido durante la operación localizar los almacenes de los narcos y la intervención de 1.032 kilos más de droga, desmantelando la infraestructura de estas redes de tráfico de estupefacientes.