El río Manzanares ha recuperado este martes tres especies de peces autóctonos que habían desaparecido de las aguas de Madrid desde mediados del siglo XX. El Ayuntamiento ha liberado 200 ejemplares en el entorno de la presa de Mingorrubio dentro del programa de conservación ex situ municipal, una iniciativa orientada a restaurar el equilibrio ecológico del cauce urbano.

Las tres especies reintroducidas son la colmilleja, el cacho y la bermejuela. Todas están catalogadas como vulnerables y la bermejuela cuenta además con estatus de especie protegida. Su desaparición del Río Manzanares se debió a las profundas transformaciones que sufrió el hábitat fluvial a lo largo del siglo pasado.

Origen de los ejemplares

Los peces soltados en el río Manzanares proceden de capturas realizadas en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. La bermejuela fue capturada en el río Lozoya, la colmilleja en el Guadarrama y el cacho en el arroyo de Canencia, seleccionados por su proximidad genética a las poblaciones históricas del Manzanares.

Antes de la suelta, los ejemplares permanecieron un periodo de aclimatación en estanques habilitados en la depuradora de aguas residuales (EDAR) de Viveros de la Villa. Allí fueron medidos, sexados e identificados individualmente. Los datos recogidos permitirán hacer un seguimiento de la evolución genética y la diversidad de las nuevas poblaciones de peces en el río.

Protocolo de suelta

El traslado hasta Mingorrubio se realizó en recipientes oxigenados. Una vez en la zona de suelta, los peces permanecieron unos minutos en el agua para igualar temperaturas antes de ser liberados en el cauce del Manzanares. Este protocolo minimiza el estrés y mejora las posibilidades de supervivencia.

La reintroducción forma parte de una estrategia más amplia de restauración del Manzanares que incluye la mejora de la calidad del agua, la recuperación del bosque de ribera y el control de especies invasoras.

Las principales amenazas para estos peces son los depredadores exóticos, las infraestructuras hidráulicas y la extracción de agua y áridos. Para reducir esos riesgos, los servicios municipales han llevado a cabo campañas previas de eliminación de fauna invasora en los puntos seleccionados.

Las tres especies autóctonas

El cacho es un pez de cuerpo robusto y gran capacidad de adaptación. Puede vivir tanto en tramos medios de río como en zonas de montaña y tolera variaciones de temperatura, oxigenación y corriente.

Por otra parte, la bermejuela es una especie de pequeño tamaño muy sensible a la calidad del agua. Se alimenta de pequeños invertebrados y materia orgánica y prefiere zonas de corriente lenta y cierta profundidad. La contaminación y las especies invasoras son sus principales amenazas.

La colmilleja es endémica de la península ibérica. Habita áreas de poca corriente, fondos arenosos y vegetación acuática, y se alimenta de larvas, pequeños invertebrados y algas. Su periodo reproductivo transcurre entre mayo y julio.