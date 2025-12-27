Las fases de la Luna en enero de 2026: calendario completo y mejores días para observar

La Luna ofrece un espectáculo permanente en el cielo nocturno, pues cada noche muestra un rostro ligeramente diferente. El cambio se debe a que vemos la Luna desde ángulos distintos mientras orbita alrededor de la Tierra. Este ciclo de aproximadamente 29 días y medio es lo que conocemos como las fases lunares. ¿Cómo serán esas fases en enero de 2026?

Contexto invernal y comparación con diciembre

Superluna, para comenzar

El año 2026 comenzará con un evento astronómico destacado. En la noche del 3 de enero, habrá una Luna llena especial. Esta es conocida tradicionalmente como la “Luna de Lobo” (Wolf Moon).

Este nombre proviene de antiguas culturas de Norteamérica y Europa, que asociaban los aullidos de los lobos en las frías noches de invierno con la primera luna llena del año. También se la ha llamado “Luna Fría” o “Luna del Hielo”, ya que está presente durante el rigor invernal en el hemisferio norte.

Sin embargo, hay algo que hace a esta Luna de 2026 aún más excepcional: será una superluna. Esto significa que tendrá lugar cuando el satélite esté en el punto más cercano a la Tierra durante su órbita (el perigeo). El resultado es que la veremos hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que cuando está en su punto más lejano.

Calendario Lunar de enero de 2026

El calendario lunar de enero de 2026 es el siguiente:

Luna llena (Superluna de lobo) . Se dará el 3 de enero a las 10:02 UTC (11:02 en España). La Luna estará completamente iluminada. Las noches del 2 al 3 y del 3 al 4 de enero serán prácticamente igual de espectaculares.

. Se dará el 3 de enero a las 10:02 UTC (11:02 en España). La Luna estará completamente iluminada. Las noches del 2 al 3 y del 3 al 4 de enero serán prácticamente igual de espectaculares. Cuarto menguante . Será el 11 de enero a las 03:51 UTC (04:51 en España). Veremos iluminada exactamente la mitad izquierda de la Luna (desde el hemisferio norte). Es visible en la madrugada y por la mañana.

. Será el 11 de enero a las 03:51 UTC (04:51 en España). Veremos iluminada exactamente la mitad izquierda de la Luna (desde el hemisferio norte). Es visible en la madrugada y por la mañana. Luna nueva . Se produce el 18 de enero a las 19:53 UTC (20:53 en España). La Luna se alinea con el Sol y no la veremos. Es el mejor momento para observar estrellas y galaxias, al no haber luz lunar que interfiera.

. Se produce el 18 de enero a las 19:53 UTC (20:53 en España). La Luna se alinea con el Sol y no la veremos. Es el mejor momento para observar estrellas y galaxias, al no haber luz lunar que interfiera. Cuarto creciente. El 25 de enero a las 16:55 UTC (17:55 en España). Se ilumina la mitad derecha (desde el norte); es visible por la tarde y gran parte de la noche.

Mejores momentos para mirar la Luna

No necesitas ningún equipo especial para disfrutar de la Luna, solo tus ojos y un cielo despejado. Estos son los días más recomendados de enero.

Las noches de la superluna (2, 3 y 4 de enero)

Es el evento principal. La Luna de Lobo saldrá por el este al atardecer, cruzará el cielo toda la noche y se pondrá al amanecer. Su gran tamaño y brillo la hacen perfecta para fotografía, paseos o simplemente contemplación. Busca un lugar con horizonte despejado y poca contaminación lumínica. Con unos simples prismáticos podrás distinguir los cráteres y mares lunares con claridad.

Las fases intermedias (5-10 y 26-31 de enero)

Corresponde al momento cuando la Luna no está ni llena ni nueva; el Sol la ilumina de lado. Esto crea sombras largas que destacan las montañas, los valles y los cráteres, dándole una apariencia tridimensional y dramática. Es el mejor momento para apreciar el relieve de la superficie lunar.

Los días cerca de la Luna nueva (17-19 de enero)

La Luna no se ve y el cielo está en su máximo nivel oscuridad. Aprovecha para observar las constelaciones de invierno, los planetas brillantes como Júpiter o, si estás en una zona muy oscura, la tenue banda de la Vía Láctea.

La delgada Luna creciente (20-24 de enero)

Las primeras noches en que la Luna reaparece después de la Luna nueva son mágicas. Busca una fina hoz plateada baja en el cielo occidental, justo después de la puesta de sol.

Usa aplicaciones gratuitas como Stellarium o Sky Safari para saber cuándo sale y se pone la Luna en tu ciudad.

Consejos de observación

Antes de luna nueva (cerca del 18 de enero): aprovecha para ver nebulosas y cúmulos ; la Luna no interferirá.

; la Luna no interferirá. Durante gibosa creciente o menguante: usa un telescopio con aumentos moderados para ver cráteres y cordilleras con sombras profundas.

moderados para ver cráteres y cordilleras con sombras profundas. Noche de luna llena : sin telescopio, la Luna es espectacular a simple vista o con prismáticos grandes.

: sin telescopio, la Luna es espectacular a simple vista o con prismáticos grandes. Si quieres más detalles sobre horas específicas según tu ubicación, herramientas como calendarios astronómicos de estaciones locales o simuladores celestes (por ejemplo TimeAndDate u otras apps de astronomía) te darán datos de salida/puesta de la Luna y el horario preciso de cada fase.

