Fases de la Luna en diciembre 2025: calendario completo para observarla

Las distintas fases de la Luna por sí mismas serán un espectáculo durante diciembre de 2025. Entender qué son estas fases, cómo cambian y cuándo ocurren, te permitirá disfrutar de las distintas caras que adopta nuestro satélite, incluso desde tu propio jardín o balcón. A continuación, te presentamos el calendario completo.

¿Qué son las fases de la Luna?

En lenguaje sencillo, una fase lunar muestra qué parte de la Luna iluminada por el Sol es visible desde la Tierra. El ciclo lunar completo dura aproximadamente 29,5 días y se divide en varias etapas: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante.

Veamos qué significa cada una de las fases:

Luna nueva . La Luna está entre la Tierra y el Sol; desde la Tierra no vemos la parte iluminada, por lo que parece como si estuviera ausente en el cielo.

. La Luna está entre la Tierra y el Sol; desde la Tierra no vemos la parte iluminada, por lo que parece como si estuviera ausente en el cielo. Cuarto creciente . Aproximadamente una semana después de la Luna nueva, se ve la mitad de la Luna iluminada (el lado derecho en el hemisferio norte).

. Aproximadamente una semana después de la Luna nueva, se ve la mitad de la Luna iluminada (el lado derecho en el hemisferio norte). Luna llena . La Luna está en el lado opuesto al Sol respecto a la Tierra; toda la cara visible está iluminada.

. La Luna está en el lado opuesto al Sol respecto a la Tierra; toda la cara visible está iluminada. Cuarto menguante. Después de la Luna llena, la parte iluminada empieza a disminuir y volvemos a ver solo la mitad, ahora menguante (el lado izquierdo en el hemisferio norte).

Calendario lunar de diciembre 2025

El siguiente es el calendario lunar de diciembre de 2025, esto es, las fechas en que la Luna cambia de fase. Veamos.

Luna llena

La primera fase importante del mes es la Luna llena, que ocurre el 5 de diciembre. En esta fase la Luna se ve completamente iluminada.

En esta ocasión, coincide con el perigeo lunar, es decir, con el punto de mayor acercamiento a la Tierra; esto hace que se convierta en una “superluna” que en las culturas antiguas americanas de conocía como “Luna fría” porque se asociaba al invierno.

Cuarto menguante

Tras la Luna llena, el satélite entra en fase de cuarto menguante alrededor del 11 o 12 de diciembre. En esta etapa vemos solo la mitad de la Luna iluminada. Su luz, poco a poco, comienza a decrecer.

Esta fase es un excelente momento para observar los detalles de la superficie lunar a través de telescopios o binoculares domésticos, ya que las sombras en los cráteres y montañas se vuelven más marcadas.

Luna nueva

La Luna nueva ocurre entre el 19 y 20 de diciembre. Este es el momento en el satélite está prácticamente invisible, debido a que la parte iluminada queda del lado opuesto al observador terrestre.

La Luna nueva es perfecta para observar otras estrellas y objetos celestes, como galaxias o cúmulos estelares, ya que la falta de luz lunar deja el cielo más oscuro y permite captar mejor otros cuerpos. Así mismo, esta fase marca el inicio de un nuevo ciclo lunar.

Cuarto creciente

La Luna entra en cuarto creciente alrededor del 27 o 28 de diciembre. En esta fase, la parte iluminada va aumentando cada noche; vemos media Luna, pero esta vez la proporción crece diariamente, de forma paulatina.

El cuarto creciente es ideal para observar detalles superficiales cercanos al terminador, es decir, la línea que hay entre las zonas iluminadas y oscuras. Es visible poco después del atardecer.

Consejos para observar la Luna

Observar la Luna no requiere equipo costoso. Sin embargo, es conveniente tomar en cuenta algunas recomendaciones básicas:

A simple vista . Puedes seguir las fases a simple vista comparando cómo cambia la forma de la Luna cada noche.

. Puedes seguir las fases a simple vista comparando cómo cambia la forma de la Luna cada noche. Binoculares o telescopio básico . Te permitirán ver los cráteres y montes lunares con mayor detalle, sobre todo en cuarto creciente o menguante.

. Te permitirán ver los cráteres y montes lunares con mayor detalle, sobre todo en cuarto creciente o menguante. Cielo despejado. La visibilidad mejora mucho cuando el cielo está libre de nubes y contaminación lumínica.

La Luna es el objeto astronómico más fácil de observar. Si quieres un horario más preciso según tu ubicación, hay aplicaciones y sitios web astronómicos que pueden ajustar estos datos a tu país y zona horaria.

Observar las fases lunares puede parecer algo sencillo, solo hay que mirar al cielo, pero con algunos consejos básicos la experiencia se vuelve mucho más interesante y detallada. Lo primero es entender el ritmo natural de la Luna: su ciclo de aproximadamente 29,5 días hace que cada semana cambie de aspecto. Si te acostumbras a mirar el cielo a la misma hora durante varios días seguidos, tu vista se volverá más fina y reconocerás cómo crece o disminuye la parte iluminada. Ese hábito constante es probablemente la mejor herramienta para aprender a observar sin necesidad de instrumentos complicados.

Eligiendo el lugar

La elección del lugar es clave. Las zonas con poca iluminación artificial permiten que el contraste sea mayor; incluso en ciudades puedes mejorar la experiencia apagando luces innecesarias o desplazándote a un parque elevado. Si puedes salir a un entorno rural, mejor. La atmósfera suele ser más estable y la luz de la Luna no compite con el ruido visual. Ten en cuenta también el horizonte: durante el cuarto creciente y menguante, la Luna suele verse mejor cerca del atardecer o el amanecer, y conviene tener un horizonte despejado hacia el oeste o el este según el caso.

Finalmente, disfruta sin obsesionarte con la técnica. La Luna está ahí todas las semanas, cambia despacio y acompaña al paisaje nocturno desde cualquier país. Mirarla no requiere prisa: basta dedicarle unos minutos y dejar que se vuelva parte del hábito.

