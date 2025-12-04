Así queda el calendario lunar de diciembre 2025: el día que llegará la última superluna del año

La última superluna del año está más cerca de lo que parece, lo podemos ver en el cielo, pero quizás no somos conscientes de su cercanía. Es hora de empezar a pensar en este cambio de tendencia que puede llegar en cualquier momento y sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará muy de cerca. Con algunas novedades que pueden servirnos para hacer realidad algunos cambios que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de hacer ver qué es lo que podremos conseguir en estos días.

Una experiencia casi mística nos está esperando, en especial si tenemos en cuenta que estaremos ante una serie de cambios que pueden ser esenciales. Llega un cambio en el cielo que podremos empezar a percibir a partir de ahora, de una manera que quizás nos costará creer. En estos días que tenemos por delante, vamos a ver llegar un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Esta luna de diciembre será muy especial.

El calendario lunar de diciembre de 2025

Hemos empezado el último mes del año y la última oportunidad de ver esta luna llena que siempre causa estragos. Es un momento casi mágico que podremos empezar a ver llegar de una forma o de otra, con ciertos detalles que quizás hasta ahora no sabíamos.

El frío ha llegado antes y quizás esta luna acabará siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que empezar a vivir estos días que tenemos que prepararnos para vivir unos días en los que la luna será una de las grandes protagonistas.

No será cualquier luna, será una que aparecerá en una de las noches más frías del año y no es casualidad. Falta muy poco para que tengamos en mente un destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos hará pensar en un giro radical al que nos enfrentaremos.

Estas noches que estamos a punto de vivir nos espera un giro radical que puede ser clave. Es hora de saber qué puede pasar en esas próximas jornas, con una luna llena que tiene nombre propio.

Esta será la última luna llena del año

La luna de diciembre nos permitirá vivir un momento que es casi místico, si tenemos en cuenta el momento en el que llega este fenómeno que puede cambiarlo todo y que nos servirá para conectar claramente ante lo que puede pasar en estos días.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «Aunque la fase exacta se producirá a las 00:14 del día 5, el fenómeno será plenamente visible desde la noche del 4 de diciembre, cuando la Luna ascienda por el horizonte con su característico tono cálido inicial. La proximidad al perigeo realzará su luminosidad. La órbita lunar, de forma elíptica, provoca variaciones en la distancia entre la Tierra y la Luna, y en este caso el satélite se encontrará en uno de sus tramos más cercanos. Ese acercamiento hará que su tamaño aparente resulte mayor y más llamativo. Además, las noches frías previas al solsticio favorecen cielos más transparentes, lo que contribuirá a una observación más nítida».

Siguiendo con la misma explicación: «El mejor momento para contemplarla será al anochecer del 4 de diciembre, cuando la Luna salga por el horizonte. Ese ascenso inicial, bajo y cercano a la línea visual terrestre, suele acentuar los tonos anaranjados y rojizos, antes de pasar progresivamente a un blanco más frío a medida que asciende. La hora exacta de la salida de la Luna variará ligeramente según la zona, pero en la mayor parte de España ocurrirá entre las 17:00 y las 18:00. La nubosidad va a ser abundante y generalizada a lo largo de esta madrugada en todo el país, fruto del avance de un nuevo frente. Además de las nubes, las precipitaciones ganarán extensión y afectarán a más zonas del país con el paso de las horas Para lograr la mejor observación se recomienda alejarse de áreas urbanas muy iluminadas. La luz artificial reduce el contraste y dificulta la apreciación de los mares, cráteres y relieves superficiales».

Merece la pena ver esta luna con nombre propio: «La luna llena de diciembre recibe tradicionalmente el nombre de luna fría, una denominación heredada de los pueblos indígenas de Norteamérica. Estas comunidades asignaban un nombre a cada luna llena en función de las condiciones estacionales o medioambientales del momento. Diciembre es uno de los meses más fríos del año en el hemisferio norte y, en muchas regiones, las temperaturas descienden con intensidad. Ese carácter invernal llevó a bautizarla como luna fría, un término que se ha transmitido de generación en generación y que hoy forma parte de la divulgación astronómica más extendida».