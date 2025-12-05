Fases de la Luna en diciembre 2025: guía simple para principiantes y familias

Las fases de la Luna suelen ser el primer gran misterio que descubre cualquiera que empieza a mirar el cielo con curiosidad. Aunque parecen simples cambios de forma, detrás hay una danza constante entre la Tierra, la Luna y el Sol. Para visualizar este movimiento, resulta útil apoyarse en explicaciones claras como las que ofrece esta guía del sistema solar para niños, que muestra de forma muy intuitiva por qué vemos a nuestro satélite cambiar de aspecto cada pocos días.

A lo largo del mes, la Luna avanza desde la luna nueva hasta la llena y vuelve a oscurecerse en un ciclo que, aunque repetido, nunca se ve exactamente igual. En luna nueva, apenas se distingue; en cuarto creciente, aparece esa “sonrisa” iluminada que tanta gente asocia con los paseos de invierno; y en luna llena, el disco brilla con una fuerza que puede transformar por completo el paisaje nocturno.

La superluna del 4 de diciembre

El 4 de diciembre a las 00:14 h (hora peninsular española) se produce la última luna llena del año. Es la tradicional Luna fría o Luna de la noche larga. Este año coincide casi exactamente con el perigeo, es decir, con el punto más cercano a la Tierra (estará a apenas 356.794 km del planeta). Es la tercera y última superluna consecutiva de 2025.

El disco lunar se verá hasta un 14 % mayor y un 30 % más brillante que en una llena habitual. Desde España saldrá por el horizonte este-noreste, alrededor de las 18:30 h del día 4. Primero tendrá un tono anaranjado-rojizo típico y poco a poco se irá elevando y blanqueando.

A medianoche estará casi en el cenit. Las noches del 3, 4 y 5 de diciembre son perfectas para fotografía de larga exposición con primeros planos o para un simple paseo nocturno sin linterna.

Junto a lo anterior, también podremos observar un eclipse penumbral de Luna en diciembre de 2025, un fenómeno delicado que oscurece el disco lunar con un matiz casi imperceptible pero muy evocador.

Rumbo a la oscuridad

Tras la superluna, la luz decrece con rapidez. Del 5 al 10 de diciembre pasa de un 98 % a un 50 % de iluminación. Cada día la Luna se pone más temprano: el día 6 ya desaparece del cielo antes de las 22:00 h en gran parte de la península. A partir del día 8 el cielo nocturno recupera su negrura casi total, después de medianoche.

El cuarto menguante llega el 11 de diciembre a las 09:52 h. Es el momento en el que la mitad izquierda del disco está iluminada y la Luna se convierte en un objeto que está presente en los amaneceres.

La luna nueva se produce el 19 de diciembre a las 03:41 h. Eso significa que entre el 13 y el 22 de diciembre la Luna apenas se notará. Son diez días consecutivos de cielos realmente negros.

A esto se suma que el solsticio de invierno cae el 21 de diciembre. Es la noche más larga del año en el hemisferio norte, justo en pleno periodo sin Luna. Desde cualquier punto alejado de la contaminación lumínica se podrá disfrutar de un cielo apto para ver planetas y estrellas.

El regreso de la luz

A partir del 20 de diciembre empieza a asomar la hoz creciente al atardecer. El día 20 será extremadamente fina (apenas un 1-2 % iluminada) y muy baja en el horizonte oeste-suroeste. Localizarla 30 o 40 minutos después de la puesta de sol es todo un reto que vale la pena.

El día 21, coincidiendo con el solsticio, la hoz será un poco más evidente y aparecerá acompañada por Venus brillando justo debajo. Para el 25 de diciembre, día de Navidad, la Luna ya estará en torno al 41 % de iluminación. Es una fase creciente preciosa que se verá desde el atardecer.

El cuarto creciente exacto llega el 26 a las 19:35 h y desde entonces el disco iluminado crece rápidamente. El 28 rondará el 70 %, el 30 el 90 % y el 31 de diciembre despediremos el año con una Luna gibosa al 97 %, prácticamente llena otra vez.

Consejos prácticos

Para la superluna del 4, cualquier mirador con horizonte este funciona. Por ejemplo, la sierra de Madrid, los campos de Castilla, la costa levantina o los balcones orientados al este en las ciudades.

Para la hoz del 20 y 21, cuanto más al sur mejor (Cádiz, Málaga, Murcia) porque la eclíptica está más alta al atardecer. Y para las noches negras, los lugares clásicos de astroturismo (Monfragüe, Gredos, Sierra Sur de Jaén, el Teide, la Palma o los cielos de Teruel y Albacete) ofrecen condiciones de primera categoría.

Otros eventos astronómicos

Las fases de la Luna influyen también en la manera en que vemos otros fenómenos del cielo. Las lluvias de meteoros de diciembre 2025, se observan mejor cuando el cielo está más oscuro, algo que la Luna creciente o menguante puede favorecer. Entre ellas destacan las Úrsidas 2025, una lluvia discreta pero muy apreciada por quienes salen a observar en las noches frías del solsticio.

El mes ofrecerá también un encuentro planetario especialmente llamativo: la conjunción Venus-Júpiter de diciembre de 2025. Será fácil de identificar y puede servir como referencia para orientarse mientras la Luna atraviesa sus distintas fases. A primera hora del día, además, la posición de Mercurio al amanecer en diciembre de 2025 añadirá otro atractivo para quienes disfrutan madrugando.

Y como la Luna condiciona la oscuridad del cielo, sus fases también influyen en la observación de cometas y asteroides.

