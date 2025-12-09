Luna Fría de diciembre: origen del nombre y por qué es especial la última luna llena del año

En diciembre aparece en el cielo una luna llena que parece más grande, más brillante y fría que las demás. Los pueblos indígenas de Norteamérica la llamaron Cold Moon, la Luna fría. Es la última llena del año, la que nos prepara para el invierno más profundo. Este año será todavía más especial, porque además será una superluna.

¿De dónde viene el nombre?

Los pueblos nativos americanos (los mohawk, los ojibwe, los lakota, etc.) nombraban cada luna llena según lo que pasaba en la naturaleza. En diciembre, los ríos se helaban, la nieve cubría la tierra y el frío llegaba muy fuerte. Por eso la llamaron Cold Moon.

Otro nombre que se usaba era “Luna de la noche larga”, porque es la Luna llena más cercana al solsticio de invierno, cuando la noche es la más larga del año. También se le llamó “Luna del árbol que crujió” porque el frío hace que la madera de los árboles suene al romperse.

Los celtas la conocían como “Luna de roble” y los antiguos europeos como “Luna de Yule”, ya que iluminaba las fiestas del solsticio.

La Luna fría de 2025

Este año la Luna fría llega el 4 de diciembre a las 23:14 hora peninsular española. Lo increíble es que ese mismo día la Luna estará en perigeo, es decir, en su punto más cercano a la Tierra. Cuando una luna llena coincide con el perigeo, se le llama superluna y esta será la última de 2025.

En la práctica esto significa que se verá hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante que una Luna llena normal. Cuando salga por el horizonte, se producirá el efecto de ilusión lunar; es una “trampa” óptica que la hace ver enorme en algunos lugares.

Su luz será tan potente que proyectará sombras nítidas en la nieve o en la calle, como si fuera un foco natural. Así mismo, al ser la luna llena más cercana al solsticio de invierno, se elevará muy alto en el cielo, casi en el cenit a medianoche. Eso la hace perfecta para observar desde cualquier sitio, incluso desde las ciudades.

Cómo y cuándo disfrutarla mejor

La noche mágica es la del 4 al 5 de diciembre. El mejor plan es salir entre las 18:00 y las 20:00, cuando empiece a asomar por el este. Busca un lugar con horizonte despejado: un parque, una playa, una colina o simplemente la ventana que mire al este.

A simple vista puedes apreciar los mares lunares, que se ven como manchas oscuras. Si miras con binoculares, verás el cráter Tycho con sus rayos blancos. Un telescopio pequeño te brinda más detalles y con mayor nitidez.

La luz de esta luna tarda solo 1,3 segundos en llegar a la Tierra, pero refleja la luz del Sol que salió de allí hace 8 minutos. Un dato curioso es que en la Luna fría de 1866 hubo una de las auroras boreales más fuertes jamás vistas; tanto, que se vio hasta en el Caribe.

Otros datos de interés

La Luna Fría de diciembre se destaca por su trayectoria elevada en el cielo del hemisferio norte. Esta posición minimiza la cantidad de atmósfera que la luz debe atravesar y reduce la absorción y la turbulencia. Por eso, en las noches despejadas y frías, los detalles de los cráteres y mares lunares se perciben con una nitidez excepcional.

Los pueblos germánicos y nórdicos encendían grandes hogueras la noche de la Luna de Yule para “ayudar” al Sol a recuperar fuerza tras el solsticio. Muchas costumbres navideñas tienen su raíz remota en esas celebraciones.

Otros momentos planetarios

Pero diciembre 2025 tendrá también otros momentos planetarios memorables. Uno de los mejores será la esperada conjunción Venus–Júpiter, un encuentro visual entre los dos astros más brillantes de la noche, que podría regalar una de esas estampas que uno recuerda incluso sin cámara:

Además, quienes madruguen descubrirán la aparición más favorable de Mercurio al amanecer, asomando tímidamente en el horizonte oriental:

En medio de todo este desfile, la Luna sigue siendo la protagonista. La superluna de diciembre 2025, más grande y cercana que otras lunas llenas del año, se elevará con una claridad que casi parece tocarse:

Y como despedida delicada, llegará también un eclipse penumbral de Luna, ese oscurecimiento suave que pinta su superficie con tonos apagados y melancólicos.

