Vox empapela Gerona con carteles en árabe: «Estás en España, hombres y mujeres tienen los mismos derechos»

Vox intensifica su campaña en Cataluña de cara a las elecciones del próximo domingo con el despliegue de carteles por todo Gerona, escritos en español y árabe, en los que señala: «Estás en España, aquí hombres y mujeres tienen los mismos derechos». Gerona tiene una de las mayores comunidades musulmanas de España, con más de 100.000 fieles.

La formación que dirige Santiago Abascal y presenta como candidato catalán a su vicepresidente, Ignacio Garriga, ha empapelado este miércoles la ciudad catalana con estos carteles con los que Vox quiere señalar la «islamización» creciente de la provincia.

En la creatividad de Vox en Gerona se muestran dos figuras de un hombre y una mujer sobre ese texto escrito en árabe y español, «estás en España, aquí hombres y mujeres tienen los mismos derechos», acompañado del lema de campaña «En defensa propia» y del logo del partido.

Carteles de Vox en Gerona.

La campaña hacen referencia al papel de la mujer en el islam. Cuestiones como la obligación de portar el velo islámico llevan años, incluso décadas, generando controversia en toda Europa al considerarse que esas imposiciones religiosas chocan con los valores occidentales y son contrarias a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Un debate que se ha vuelto a intensificar en plena campaña de las catalanas y al que se han sumado prácticamente todas las formaciones políticas.

En el caso concreto de Gerona, el aumento de la población de confesión islámica se ha convertido en uno de los asuntos nucleares de la campaña. De hecho, durante el pasado 2023 se superó ya la barrera de los 100.000 creyentes en toda la provincia, según datos del Estudio demográfico de población musulmana que elaboran anualmente el Observatorio Andalusí y la Unión de Comunidades Islámicas de España. Según el Instituto de Estadística de Cataluña, más 40.000 proceden de Marruecos.

Abascal en Salt

Abascal volvió el pasado sábado a Salt (Gerona) tres años después de que fuera atacado por magrebíes y separatistas. Ahora, la formación que él preside representa el tercer grupo municipal con más concejales en esta localidad colindante a Gerona y cuya tasa de inmigración es de un 37,77%, según datos del Idescat. La más alta de toda Cataluña.

En un mitin fuertemente escoltado por casi un centenar de antidisturbios, Abascal proclamó que «Cataluña y España necesitan deportaciones masivas» ante la inmigración que calificó de masiva e ilegal y que llega a Cataluña y toda España.

«Es lo que Cataluña necesita, por mucho que vengan algunos a amenazarnos e insultarnos», añadió en referencia a 2021, cuando Abascal realizó otro mitin en Salt y algunos manifestantes le lanzaron objetos y comida, como «cebollas con cuchillas», según recordó él mismo en el mitin celebrado este sábado en la Plaza de la Libertad.

En Salt el número de inmigrantes procedentes principalmente de Marruecos y África no ha dejado de crecer en los últimos años. En la actualidad hay ya censados 12.590 de los 33.337 que representan el censo total de la localidad. Esta alta tasa de migración ha provocado graves problemas de convivencia en el municipio y el éxodo de centenares de personas nacidas en Salt que se han refugiado en municipios aledaños con menor conflictividad. Por ese motivo el líder de Vox quiso reivindicar que «las primeras ayudas para los de aquí».

Abascal, que acompañó al candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga, y al candidato por Gerona, Alberto Tarradas, criticó el discurso de la izquierda respecto a una inmigración para la que defiende las deportaciones masivas. «Nos dicen que tenemos que abrir las fronteras a todo el mundo, quieran implantar la yihad o no, y no, aquí no cabe todo el mundo», reivindicó Abascal.

Además, recientemente Vox ha presentado de la mano del eurodiputado Jorge Buxadé su Manifiesto de Algeciras contra la inmigración masiva, un paquete de 15 medidas que busca poner freno a la entrada de ilegales a Europa y a la islamización de las sociedades europeas.