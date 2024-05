Abascal en Salt, la ciudad con más inmigrantes: «Cataluña y España necesitan deportaciones masivas»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto este sábado a Salt (Gerona) tres años después de que fuera atacado por magrebíes y separatistas. Ahora la formación que él preside representa el tercer grupo municipal con más concejales en esta localidad colindante a Gerona y cuya tasa de inmigración es de un 37,77%, según datos del Idescat. La más alta de toda Cataluña. Por eso, en un mitin fuertemente escoltado por casi un centenar de antidisturbios, Abascal ha proclamado que «Cataluña y España necesitan deportaciones masivas» ante la inmigración que ha tachado de masiva e ilegal y que llega a Cataluña y toda España.

«Es lo que Cataluña necesita, por mucho que vengan algunos a amenazarnos e insultarnos», ha añadido en referencia a 2021, cuando Abascal hizo otro mitin en Salt y algunos manifestantes le lanzaron objetos y comida, como «cebollas con cuchillas», según ha recordado él mismo en el mitin celebrado este sábado en la Plaza de la Libertad.

En Salt el número de inmigrantes procedentes principalmente de Marruecos y África no ha dejado de crecer en los últimos años. En la actualidad hay ya censados 12.590 de los 33.337 que representan el censo total de la localidad. Esta alta tasa de migración ha provocado graves problemas de convivencia en el municipio y el éxodo de centenares de personas nacidas en Salt que se han refugiado en municipios aledaños con menor conflictividad. Por ese motivo el líder de Vox ha querido reivindicar que «las primeras ayudas para los de aquí».

Abascal, que ha acompañado al candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat, Ignacio Garriga, y al candidato por Gerona, Alberto Tarradas, ha criticado el discurso de la izquierda respecto a una inmigración para la que defiende las deportaciones masivas. «Nos dicen que tenemos que abrir las fronteras a todo el mundo, quieran implantar la yihad o no, y no, aquí no cabe todo el mundo» ha reivindicado el presidente del partido constitucionalista en una provincia en la que otra formación política, Aliança Catalana de Sílvia Orriols, le disputa en estos comicios una parte importante de su electorado.

El presidente de Vox, en línea con las palabras de la carta que la Oficina del Presidente de Argentina, Javier Milei, ha dirigido este sábado al Gobierno de Pedro Sánchez, también ha aprovechado para recordar la inseguridad que hay en las calles de Cataluña y de España como consecuencia de las políticas feministas de la coalición socialcomunista. En este sentido ha denunciado que «las mujeres han visto multiplicarse las violaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez».