Vox lanza 15 medidas para acabar con la inmigración ilegal: deportaciones, cierre de mezquitas…

Vox ha escogido Algeciras para dar comienzo a la precampaña electoral de cara a las Elecciones Europeas de este próximo 9 de junio. El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo y candidato de este partido a las Europeas, Jorge Buxadé, ha presentado este martes en la ciudad gaditana un manifiesto con quince medidas para luchar contra la inmigración ilegal masiva. Entre ellas, el Manifiesto de Algeciras recoge medidas para fortalecer el control de las fronteras europeas, detener y devolver a los inmigrantes ilegales, reformar el sistema de asilo, combatir el efecto llamada o luchar contra las mafias del tráfico humano.

«Algeciras es la puerta de Europa y la pregunta es: ¿Qué está entrando por la puerta de Europa? Drogas, inmigración ilegal, inseguridad, productos importados de terceros países que compiten deslealmente con nuestros propios agricultores y ganaderos… Por eso estamos aquí», ha señalado Buxadé desde Algeciras, donde ha señalado, entre otras cosas, su deseo de que «el dinero que estamos destinando a que Marruecos mejore sus sistemas productivos lo destinemos a levantar unos muros más fuertes y más seguros en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla y también unos muros más fuertes y más seguros dentro del Mediterráneo».

«Vamos a deportar masivamente a los inmigrantes ilegales para garantizar vías seguras de la adquisición de la residencia legal», ha advertido el candidato europeo de Vox, que considera que «proteger nuestras fronteras es el primer deber que tiene un político en una nación moderna».

Desde Vox recuerdan que el fenómeno de la inmigración ilegal masiva está causando «graves problemas de seguridad en las naciones occidentales que han optado por no hacerle frente». «Engañados por la propaganda globalista, cada vez más jóvenes deciden poner en peligro sus vidas y emprender un viaje a Europa empujados por las mafias de tráfico de seres humanos. Muchos de los que consiguen llegar extienden su situación de ilegalidad a la comisión de graves delitos, y muchos otros llegan con su propio historial delictivo desde sus países de origen. Con la explosión demográfica que está viviendo África, con una media de 4,7 hijos por mujer, y que llegará en unas décadas a los 2.500 millones de habitantes, así como el aumento de los conflictos en el mundo, Europa no puede seguir basando su política migratoria en discursos de puertas abiertas, papeles para todos, o parches que no funcionan», señalan desde la formación.

Las 15 medidas de Vox