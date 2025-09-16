Prisión para un marroquí con antecedentes por una oleada de robos en locales de Manacor y Palma

Un marroquí de unos 30 años de edad y con numerosos antecedentes penales ha ingresado en prisión por cometer en menos de un mes una oleada de robos con fuerza en todo tipo de establecimientos de Palma y Manacor.

El ladrón cometía todos los robos entre las 01:00 y las 03:00 horas de la madrugada, cuando los locales estaban cerrados. Para entrar en el interior, el detenido utilizaba una piedra para romper las puertas o ventanas de cristal. Una vez dentro, el marroquí sustraía el dinero de la caja registradora.

En total, está acusado de diez robos, nueve de ellos en Manacor y uno en la calle Manacor de Palma. Todos ellos fueron cometidos en establecimientos de toda índole como bares, restaurantes, gimnasios, peluquerías, tiendas de ropa y cafeterías.

El ladrón es un viejo conocido en el municipio de Manacor. Al saber que lo estaba tratando de localizar, el varón huyó a la ciudad de Palma, donde finalmente fue cazado in fraganti cometiendo un tobo en un local de la calle Manacor el pasado domingo sobre las 16:00 horas.

Varios vecinos observaron a un hombre que había forzando la entrada de un local y se había introducido en el mismo, por lo que dieron aviso a la Policía Nacional. Instantes más tarde, una patrulla de Atención al Ciudadano llegaron hasta el lugar de los hechos y vieron al ladrón saliendo del local portando un ordenador portátil y un paquete de folios.

Los policías vieron la puerta desencajada y fuera de su sitio, solicitando al hombre que se parara, pero el hombre hizo caso omiso y trató de huir de la zona. Sin embargo, los agentes consiguieron interceptarle y procedieron a su detención mientras el varón oponía una fuerte resistencia.

Cuando el hombre fue identificado se comprobó que pesaba sobre él una orden de detención del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional en Manacor, donde estaba siendo investigado por nueve robos con fuerza en diferentes establecimientos del municipio de Manacor. Los investigadores habían podido acreditar su presunta participación en varios robos.

Como consecuencia de la investigación llevada a cabo los agentes de Manacor le imputaron los nueve robos, estableciendo diversos dispositivos para su localización sin resultado, por lo que se puso una requisitoria policial hasta que fue detenido en Palma en otro robo.

El presunto autor pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional para el mismo.