En la última entrega de ‘El debate de las tentaciones’ se destapó cuál era el secreto que Sergio, uno de los tentadores, anunció tras ser expulsado por las chicas de la villa sobre Sandra Ferriz, pareja de Darío Sellés. La pareja llevaba un año y medio antes de entrar al programa y hasta el momento no había caído ninguno en la tentación.

«Dos semanas antes de entrar a ‘La isla de las tentaciones’, Sandra tuvo un desliz con un amigo mío. Acabó acostándose con él», contó el soltero nada al entrar en el plató de Telecinco. Ante la sorpresa de todos los colaboradores, la prima de ella afirmó que era cierto que había sido infiel a su novio justo antes de entrar al concurso.

Asimismo, Sergio contó que él estuvo allí y fue testigo de lo que pasó ese día entre ellos. Reveló que Ferriz y él pactaron no decir nada sobre ello mientras que ella hablaría bien de él a las otras chicas para que él pudiese tener citas. «En la quedada que tuve con ella me medio amenazó y me dijo que el primer expulsado iba a ser yo», aseguró el tentador de Villa Paraíso.

El secreto de Sandra Férriz está sobre la mesa 💣 ¡QUÉ FUERTE! 🔴 #TentaciónDBT5 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/BFYrhy1GuH — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 13, 2021

«No quiere a Darío, si quieres a Darío no le eres infiel y menos una semana antes de entrar en La isla de las tentaciones», sentenció el soltero. Por último, confirmó que él chico en cuestión es su exnovio del que habló en la villa, con el que mantuvo una relación de ocho meses y ella le fue desleal en varias ocasiones. Ahora le es infiel a Darío con su expareja.

Sandra Barneda, presentadora del programa, quiso sembrar el caos diciendo que «la bomba sigue en la sexta entrega de ‘La isla de las tentaciones’. No conocéis todos los detalles». Sin duda, esta edición no deja de sorprendernos con cada segundo que emite, es la temporada con más revuelos. De momento habrá que esperar al miércoles para seguir conociendo detalles.