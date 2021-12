‘La isla de las tentaciones’ no deja de sorprender a los espectadores. Telecinco emitió este miércoles una nueva entrega de su reality estrella y en esta ocasión, Sandra Barneda se mostró muy decepcionada con dos de los concursantes, tras haber engañado al programa.

La presentadora descubrió este engaño, protagonizado por Darío y Sandra, y no tardó en lanzarles un reproche, tras haber engañado tanto al equipo del programa como a los espectadores.

Todo comenzó durante la hoguera de los chicos, cuando Darío descubrió que su pareja le había engañado con otro chico tan solo una semana antes de entrar en ‘La isla de las tentaciones’. Lo más sorprendente de todo fue que Darío confesó que ya conocía la infidelidad de su pareja, pero que ella le había pedido que no contase nada.

📹 La regañina de Sandra Barneda a Sandra y Darío por mentir sobre su relación #LaIsladelasTentaciones6 https://t.co/pYBgaM2dVf — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 22, 2021

Sandra pidió a Darío que no contase nada, por lo tanto, la trama con la que viajaron a República Dominicana era mentira. Por ello, Sandra Barneda no dudó en mostrarse muy decepcionada con ambos por el engaño al programa.

«Me acababas de decir que Sandra nunca te había fallado y descubro que tus inseguridades son por esto. No has sido honesto. No has parado de decirme que confiabas en ella, y que querías que ella confiara en ti. Teníamos un pacto en la hoguera y es decir la verdad», le dijo Sandra a Darío. «Ella me pidió que no contara nada, estoy enamorado de ella. Es que si lo digo se va a molestar, ¿qué hago? Estoy mal y roto», añadió él.

«Entonces tu actitud en ‘La isla de las tentaciones’ ha sido por culpa de la infidelidad. Esto, además de una prueba de amor, es una prueba de honestidad con vosotros mismos. No quiero que me pidas perdón. Solo espero ver a partir de ahora al verdadero Darío”, zanjó Sandra Barneda.