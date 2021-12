Telecinco emitió este lunes una nueva entrega de ‘El debate de las tentaciones’, Conducido por Sandra Barneda, Darío se convirtió en uno de los protagonistas de la noche, después de que la presentadora diera paso a un vídeo en el que el joven reaccionaba a la infidelidad de Sandra, su pareja, antes de entrar en ‘La isla de las tentaciones’.

En el avance del pasado miércoles, se pudo ver cómo Darío se enteraba de que uno de los tentadores expulsados había desvelado el secreto de Sandra. Unas semanas antes de viajar a República Dominicana, la joven volvió a verse con su ex pareja, engañando a Darío con todo lujo de detalles.

Este lunes, los espectadores de ‘La isla de las tentaciones’ no solo pudieron ver la reacción de Sandra tras ver el vídeo en el que Darío conocía su infidelidad, sino que además, el concursante sorprendió con una inesperada revelación.

Sandra se enfrenta a las imágenes de Darío reaccionando a la infidelidad 💣💣 🔴 #TentaciónDBT6 https://t.co/qk4QGyMazD pic.twitter.com/Ggus6TNiqg — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) December 20, 2021

Y es que al parecer, Darío ya conocía esta información sobre su pareja. Una información que la propia Sandra le pidió que no saliera a la luz, y que tras hacerse pública, hizo que el concursante se derrumbase en la hoguera, mientras sus compañeros intentaban animarle.

“Yo esto lo sabía. Ella me pidió que no contara nada”, fueron las palabras con las que Darío confesó que era conocedor de la infidelidad de su pareja. “Tú ves lo que pasa… Nunca he fallado a una persona, nunca… Que he hecho yo en esta vida para merecer esto”, afirmaba el concursante entre lágrimas.