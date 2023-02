‘La isla de las tentaciones’: Sandra Ferriz se sincera sobre sus problemas con el embarazo

Sandra Férriz y Darío Sellés, participantes de La isla de las tentaciones, van a ser padres de su primer hijo. El pasado 22 de febrero durante su programa en el canal de Mtmad, Inesperado, la protagonista anunció como estaba llevando todo el proceso del embarazo y cuáles estaban siendo sus mayores problemas.

«El bebé viene por sorpresa, pero es bienvenido. Nos hace mucha ilusión que nos acompañéis en esta nueva experiencia para nosotros, estamos contando los días para ver lo que hemos creado. Esta experiencia va a ser preciosa, gracias a todos por vuestra enhorabuena y ahora sí, ¡QUE COMIENCE NUESTRA NUEVA ETAPA! «, comentó la pareja en el anterior programa.

Ahora, los dos han viajado a Marruecos juntos para poder desconectar, aunque a pesar de pasárselo muy bien, el viaje lo tenían reservado desde antes de saber que iban a ser padres, por lo que tuvieron que dejar de hacer algunas actividades.

El mayor inconveniente para Sandra fueron los olores: «Me como una patata al horno y me sabe a horno no a patata. Allí hay muchísimos olores, huele todo muy fuerte y yo tenía que ir metiendo la cabeza debajo del jersey porque me daban nauseas», explicaba durante el video. Actualmente la exconcursante de La isla de las tentaciones se encuentra muy cansada y le resulta muy difícil seguir el ritmo de vida de sus amigos.

Sus cambios más importantes han sido la barriga y el pecho: «Yo tengo miedo a dar el pecho, porque yo he visto a mi tía con el pezón en carne viva y es lo que más miedo me da de quedarme embarazada», comentaba en el canal de MTMAD. Además ha comentado que ella entrena el suelo pélvico para ir preparándose para el parto.