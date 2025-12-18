Con la llegada de la Navidad, las calles se llenan de luces, los escaparates de espumillón y los armarios de una prenda que, hace décadas, habría sido motivo de vergüenza: el jersey feo navideño. Lo que comenzó como una broma o un regalo ‘desafortunado’ de una abuela se ha convertido en un fenómeno global conocido como el Ugly Christmas Sweater Day (Día del Jersey Feo de Navidad). Esta festividad invita a aparcar la elegancia por un día para abrazar el exceso, el color y, por qué no, el mal gusto estético con orgullo.

Qué es y en qué consiste el Día del Jersey Feo de Navidad

El Día del Jersey Feo de Navidad es una celebración distendida en la que personas de todo el mundo, desde oficinas corporativas hasta colegios, sustituyen su vestimenta habitual por jerséis de lana con motivos navideños exagerados.

No se trata de una prenda de invierno convencional; para que un jersey sea considerado un auténtico ugly sweater, debe ser un estallido visual. Los diseños suelen incluir colores chillones (verde y rojo neón), estampados geométricos imposibles y figuras en relieve como renos con narices de pompón, árboles de Navidad con luces LED reales, cascabeles que suenan al caminar o incluso recreaciones en 3D de Papá Noel. El objetivo es simple: divertirse y romper con la sobriedad propia de estas fechas.

Cuándo se celebra el Ugly Christmas Sweater Day 2025

Esta festividad no tiene una fecha fija en el calendario, sino que se rige por un sistema relativo: se celebra oficialmente el tercer viernes de diciembre.

Para este año 2025, la cita clave es este viernes 19 de diciembre. Es el momento perfecto del mes, ya que precede a los días grandes de la Navidad y coincide con las habituales cenas de empresa o los últimos días lectivos, facilitando que la gente se sume a la iniciativa en ambientes grupales.

Historia y origen del Día del Jersey Feo de Navidad

Aunque parezca una moda moderna, para remontarse a sus orígenes hay que retrotraerse varias décadas atrás. En los años 80, estos jerséis empezaron a popularizarse en la cultura pop estadounidense gracias a programas de televisión y comedias donde los personajes lucían prendas de lana excesivamente decoradas. Sin embargo, en aquel entonces no se buscaba la ‘fealdad’ de forma consciente, sino que era una moda algo bohemia.

El giro irónico llegó a principios de los 2000. Se dice que el primer Día del Jersey Feo de Navidad oficial tuvo lugar en Vancouver, Canadá, en 2002, organizada por unos estudiantes que querían burlarse de los jerséis que recibían como regalo. El cine, por su parte, también ayudó: por ejemplo con la aparición de Colin Firth luciendo aquel jersey de reno en El diario de Bridget Jones.

Finalmente, en 2011, un grupo de estudiantes de la Universidad de Indiana creó un sitio web para oficializar el día, y organizaciones como Save The Children adoptaron la tendencia en algunos países para recaudar fondos, dándole el impulso definitivo hacia la viralidad global.

Dónde comprar los jerséis navideños más feos

Dada la popularidad del evento, hoy en día es extremadamente sencillo hacerse con uno. Casi todas las grandes cadenas de moda low cost como Primark, H&M o Lefties lanzan colecciones eventuales en diciembre con precios muy competitivos.

Si buscas algo más sofisticado (o tecnológicamente avanzado, con sonidos y luces), plataformas como Amazon ofrecen un catálogo casi infinito. Para los que prefieren la autenticidad, las tiendas de segunda mano y vintage son minas de oro donde encontrar jerséis de lana originales de los años 80 y 90 que cumplen a la perfección con la estética que se busca para la curiosa festividad.

La regla que debes cumplir si celebras el día del jersey feo navideño

Si decides participar este viernes 19 de diciembre, existe una norma no escrita que es el pilar de la festividad: el jersey debe llevarse con total confianza y durante toda la jornada.

No vale con ponérselo solo para la foto o esconderlo bajo una chaqueta. La regla de oro es lucirlo desde que sales de casa por la mañana hasta que regresas por la noche, ya sea en el transporte público, en una reunión de trabajo importante o haciendo la compra. El Ugly Christmas Sweater Day es un ejercicio de sentido del humor y, por un día, cuanto más llame la atención tu prenda, más éxito habrás tenido.