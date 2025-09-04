El PSOE de Morant presenta en su web como presidente al comisionado dimitido por falsear su currículum

El PSOE valenciano sigue presentando en su página web como su presidente a José María Ángel Batalla, el alto comisionado para la reconstrucción tras la DANA del Gobierno de Pedro Sánchez que supuestamente había dimitido hace más de un mes de esa responsabilidad orgánica tras el escándalo que estalló a raíz de la revelación de que utilizó un título universitario falsificado para lograr su plaza como funcionario en la Diputación de Valencia.

En concreto, José María Ángel Batalla dimitió de sus cargos este 31 de julio. Entre ellos, de la presidencia del PSPV-PSOE. O, al menos, así se les trasladó y lo recogieron los medios. En el caso de su puesto de alto comisionado, la dimisión fue oficializada en el Boletín Oficial del Estado de este 27 de agosto. Pero, por lo que respecta a la presidencia del PSOE valenciano, José María Ángel sigue siendo presentado en la web oficial como su presidente aún a día de hoy. Es decir, de facto, el número 2 de la formación tras Diana Morant.

Se da además la circunstancia de que Diana Morant, que es también la titular de la cartera de Universidades en el Gobierno de Pedro Sánchez, presenta como presidente del partido del que ella es secretaria general a una persona dimitida tras la revelación haber utilizado un título universitario falsificado.

Como se puede ver en la imagen interior de esta información, una captura de pantalla de este mismo jueves, la página web del PSPV-PSOE presenta en el apartado Tu Partido, la que es la estructura actual de la formación. En esa estructura, la imagen de José María Ángel Batalla aparece exactamente a continuación de la de Diana Morant. Es decir, como número 2, aún hoy, a pesar de que el 31 de julio se transmitió y así lo recogieron los medios, que Ángel Batalla también había dimitido de esta responsabilidad.

Se da la circunstancia de que Diana Morant, que como se ha dicho es también ministra de Universidades, fue una de las más acérrimas defensora de José María Ángel, en los días que siguieron a que estallara el escándalo del falso título universitario del ex comisionado para la reconstrucción tras la DANA.

La ministra de Universidades llegó a defender, este 4 de agosto, que «un título no hace a un político; yo vengo a defender la política y, desde luego, en cuanto a política, para mí José María Ángel ha sido un gran político».

Su defensa de José María Ángel fue tan enorme en aquellos días que la situación llegó al punto paradójico de que siendo Diana Morant ministra, precisamente, de Universidades, y por tanto máxima garante de las titulaciones oficiales que se imparten en España, estuviera defendiendo como presidente de su partido al que ella representa como secretaria general a una persona que dimitida por no poder justificar el origen ni la veracidad de un título universitario falso y ni demostrar que más allá de todo ello, él cuenta con la titulación. Un mes después del monumental escándalo, José María Ángel sigue, al menos en la web del PSOE valenciano, como presidente del partido.