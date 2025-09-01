La Diputación de Valencia investiga la labor de rectores de personal con el ex comisionado de la DANA

La Diputación de Valencia investiga cómo el hasta este 26 de agosto alto comisionado para la reconstrucción tras la DANA del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, José María Ángel Batalla, y su mujer, la ex diputada autonómica socialista Carmen Ninet, pudieron sortear en su día los controles para acceder a sus puestos de trabajo de grupo A en la institución provincial a pesar de carecer de la titulación necesaria para los mismos. La investigación está ligada al expediente de información reservada abierto en el seno de la propia institución tras estallar el escándalo, según ha podido saber OKDIARIO apenas horas después de que Carmen Ninet anunciara este fin de semana que tanto ella como Ángel Batalla han decidido jubilarse.

Esta investigación ha tomado tanta más fuerza después de que la propia Carmen Ninet, en un mensaje remitido a sus compañeros este fin de semana para anunciar que tanto ella como Ángel Batalla se jubilan haya reconocido que «no acabé mi carrera de Derecho». Y añadiera que su clasificación en la Diputación como «personal laboral fue equiparada al grupo A, en 1986». Si bien, entonces, su responsabilidad no era la de subdirectora del Museo Valenciano de Ilustración Y Modernidad (MuVIM), al que llegó tras una dilatada vida en primera línea política. En este último puesto, Carmen Ninet se embolsó en nueve años una cantidad en torno a los 720.000 euros.

La Diputación de Valencia está muy lejos de dar carpetazo al asunto. Quiere llegar hasta el final y no se descarta que si los resultados de la investigación así lo arrojan, iniciará acciones contra los responsables de esos mismo controles, porque no se entiende cómo dieron luz verde tanto a Ángel Batalla como a Carmen Ninet.

José María Ángel Batalla habría accedido a un puesto fijo en la Administración. Y, más concretamente, en la Diputación de Valencia, tras haber presentado titulación supuestamente falsa en Archivística y Biblioteconomía, según corrobora un informe de la Agencia Valenciana Antifraude. Es decir, que supuestamente presentó un título falso para obtener un puesto de funcionario de carrera en la Diputación de Valencia.

Carmen Ninet, la mujer del antes citado Ángel Batalla, alto comisionado del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el que se ha descubierto que falsificó su titulación para poder acceder a un puesto fijo en la Administración, también lleva nueve años ocupando un puesto de funcionaria pública que requiere una titulación universitaria obligatoria de la que ella carece. Ninet, histórica dirigente socialista en la Comunidad Valenciana, ocupaba hasta ahora el cargo de subdirectora en el Museo Valenciano de la Ilustración y Modernidad. Se trata de un cargo de la Administración pública para el que es necesario ser un funcionario de la categoría A1, y como tal se vende Carmen Ninet según la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

La realidad es que Carmen Ninet nunca podría ostentar una categoría A1, ni A2, como funcionaria, puesto que para lograr esa habilitación, es obligatorio poseer una titulación universitaria de grado (licenciatura) o equivalente. No es el caso de Carmen Ninet.