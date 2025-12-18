La juez de la DANA fija la declaración de Feijóo como testigo para el 9 de enero en Catarroja

La titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que dirige las diligencias previas en el caso de la DANA, ha fijado la declaración del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en calidad de testigo, para el viernes 9 de enero a las 09:30 horas, según se refleja en una diligencia de ordenación (DIOR) firmada este miércoles por la Letrada de la Administración de Justicia. La testifical de Feijóo tendrá por escenario los juzgados de la localidad de Catarroja, en Valencia, donde se instruye la causa desde la rehabilitación de la citada infraestructura judicial por los daños sufridos, precisamente, en la riada.

Tal como ha publicado OKDIARIO el pasado 15 de diciembre, la juez rechazó ese día la petición efectuada por la Asociación HazteOír, personada como acusación particular en la causa, para llamar, también como testigo, al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. La decisión de la juez de rechazar la declaración de Pedro Sánchez se produjo tres días después de que, el 12 también de este mes, ella misma acordara citar, también en calidad de testigo a Feijóo. Y de que lo hiciera, también, a petición de una de las acusaciones particulares.

Para el 12 de enero, tres días después de la declaración de Feijóo, se ha fijado el cara a cara entre la ex consellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y el responsable de Comunicación del Gobierno valenciano, José Manuel Cuenca.

La diligencia de ordenación puede ser impugnada a través de un recurso de reposición ante el Letrado de Administración de Justicia en el plazo de tres días hábiles, contados desde el siguiente a la notificación. Pero, no tiene efectos suspensivos respecto a la resolución recurrida.

La magistrada tomó la decisión de llamar a declarar a Alberto Núñez Feijóo en calidad de testigo el pasado 12 de diciembre. Hace ahora seis días. Lo hizo a instancias de la petición efectuada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

En su auto, la magistrada explicaba que el testigo podría aclarar los comentarios y comunicaciones que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo haber realizado el 29 de octubre de 2024 a raíz de las conversaciones que mantuvo con la ahora ex consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en este caso, sobre la información que se iba recibiendo durante la emergencia.