La juez de la DANA no llamará como testigo a Sánchez después de haber citado a Feijóo

La juez que instruye las diligencias previas del caso de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, titular de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia), ha rechazado la petición efectuada por la Asociación HazteOír, personada como acusación particular en la causa, para llamar como testigo del caso al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. La decisión de la juez de rechazar la declaración de Pedro Sánchez se produce tres días después de que ella misma acordara citar, también en calidad de testigo, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Y de que lo hiciera, también, a petición de una de las acusaciones particulares.

En su auto de desestimación de tomar declaración testifical a Pedro Sánchez, una de las peticiones de HazteOír, la instructora considera que no ha lugar ni a la declaración del presidente del Gobierno ni a ofrecerle la posibilidad de que presente el listado de llamadas, los mensajes, los correos electrónicos y los whatsApp que pudiera haber intercambiado con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón o que le pudiera haber enviado, también a Mazón. Es decir, que tampoco solicitará al presidente del Gobierno lo que sí se ha pedido a Feijóo.

El auto de la juez no es firme. Y frente a él cabe recurso de reforma, ante el mismo juzgado, en el plazo de tres días. O de apelación, ante la Audiencia Provincial de Valencia, en un plazo de cinco días.

HazteOír fundamentaba su petición en las informaciones publicadas por diversos medios sobre el mensaje que Sánchez envió a Mazón el 29 de octubre a las 22:50 horas, cuando el presidente del Gobierno regresaba de su visita oficial a la India, tal como ha adelantado OKDIARIO.

Según consta en el escrito presentado este sábado, «habiéndose confirmado además por parte de los medios de comunicación que Mazón respondió a dicho mensaje, no es descartable que entre los dos pudieran haberse producido otras comunicaciones de las que, en este momento, no se tiene conocimiento y que pudieran ser relevantes para las presentes diligencias».

En el auto de desestimación, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la juez entiende que el momento en que se produjo el intercambio de mensajes entre Sánchez y Mazón, las 22:50 horas del día de la DANA, el 29 de octubre de 2024, «se aparta radicalmente del momento en que se produjo la toma de decisiones». Y que con dicha prueba «se trataría de un eventual análisis de lo sucedido a posteriori». Y establece la diferencia entre Sánchez y Feijóo en que «no consta» que Sánchez estuviera informado «a tiempo real» por Mazón de la emergencia.

No obstante, la magistrada, en uno de los párrafos finales de la desestimación, tilda la petición de la declaración testifical de Sánchez de «una mera elucubración». Y agrega: «Sin que se pueda sustentar en un paralelismo, ni como réplica a la precedente declaración de su oponente político», en referencia a Feijóo. «Elucubración», insiste la magistrada, «que no puede sustentar la práctica de una diligencia testifical ni tampoco el ofrecimiento de aportación de mensajes o comunicaciones».

El último responsable político de peso que ha declarado como testigo en el caso de la DANA ha sido el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca. Este último, fue llamado por las conversaciones que mantuvo el día de la DANA con la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y quien era el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En el caso de las llamadas entre Pérez Llorca y Pradas, sumaban 23 segundos, según se desprende de un auto anterior de la propia juez. En aquel caso, la instructora sí consideró la procedencia de la declaración. De hecho, fue objeto de varias preguntas en su comparecencia en relación, entre otras cuestiones, con esos 23 segundos de llamadas con Pradas.

Se da la circunstancia de que Pedro Sánchez sí fue llamado por la comisión de investigación en las Cortes Valencianas. Si bien, esta última es de carácter legislativo y no judicial. Pero tanto Sánchez como los ministros que fueron llamados a declarar rechazaron hacerlo bajo la justificación de que los miembros del Gobierno rinden cuentas ante Congreso y Senado, pero no ante los parlamentos autonómicos. Carlos Mazón, también fue llamado a declarar ante ambas comisiones. Pero Mazón, que es diputado autonómico, sí acudió tanto a la comisión de las Cortes Valencianas como a la del Congreso.