La economía balear creció un 3,2% en el tercer trimestre de 2025 y confirma su moderación

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha hecho público hoy el informe Evolución Económica correspondiente al tercer trimestre de 2025, que señala que la economía de Baleares creció de julio a septiembre un 3,2%, confirmando la prolongación de una fase de contención del avance de la economía balear los meses principales del verano.

«El empleo acumula nuevos máximos, pero la aportación de la productividad permanece estancada y los márgenes empresariales se estrechan en algunos segmentos, mientras los costes laborales y energéticos siguen elevados», ha afirmado la presidenta Carmen Planas.

La economía balear se mantuvo durante el tercer trimestre por encima del crecimiento de la media de España (2,8%) y también de la Unión Europea (1,4%), condicionada la última por la debilidad de Alemania (0,3%) o Italia (0,6%) y en menor medida por una economía de Francia en aceleración (0,9%). Tres de cada cinco economías europeas moderan su crecimiento de julio a septiembre como Rumanía (1,4% vs 2,2% 2ºtrim) o Holanda (1,4% vs 1,7%).

Por islas, Mallorca siguió como principal motor de la economía balear con idéntico crecimiento al del trimestre anterior (3,3% vs 3,3%, 2ºtrim.) con Ibiza y Formentera muy cerca gracias al empuje de la construcción (3% vs 3,1% 2ºtrim.), mientras Menorca fue la única que logró acelerar su crecimiento hasta un 2,8% (vs 2,6% del 2ºtrim).

La generación de empleo también perdió intensidad entre los meses de julio y septiembre (2,4% vs 2,8%, 2ºtrim. 2025), si bien estuvo por encima de la media nacional (2,3%). Los 668.928 trabajadores de alta en la Seguridad Social a finales de julio constituyen un nuevo récord de la serie histórica. Así, el desempleo se redujo hasta el 3,8% de la población activa (vs 4,2%, 3º trim. 2024).

La inflación repuntó al alza durante el tercer trimestre de este año (3,3% vs 2,7% 2º trim.), como consecuencia tanto de la nueva escalada de los precios energéticos (5,2% vs -1,1%, 2º trim.) y de la vivienda (6,2% vs 3,9%, 2º trim.) como del mayor avance de los precios en el sector servicios (4,1% vs 3,9%, 2º trim.). Los últimos datos indican que los riesgos al alza se mantienen en la recta final de 2025 tanto en Baleare s (3,6% en octubre; 3,2% en noviembre) como en el conjunto de España (3,1% y 3%), y también a escala europea (2,5% en octubre).

Desde el punto de vista de la oferta, el tercer trimestre consolida un crecimiento positivo pero desigual entre sectores. Los servicios registraron un avance del 3,3%, ligeramente por debajo del trimestre anterior (vs 3,4%, 2º trim.), la construcción fue el sector con mayor capacidad de arrastre con un 3,7% (vs 3,2%, 2º trim.) y la industria creció un 1,6%, repitiendo el patrón de expansión moderada del trimestre anterior.

En la demanda, el consumo privado creció en el tercer trimestre (3,2% vs 3,3%, 2º trim.) sobre una base de indicadores claramente escorados hacia la desaceleración: se moderaron las matriculaciones de vehículos (3,9% vs 20,4%, 2º trim.), se frenó el dinamismo de las importaciones ligadas al consumo (-1,1% vs 18,8%, 2º trim.) y la facturación de la gran distribución alimentaria avanzó (4%) pero a un ritmo menos intenso (5,1% 2ºtrim.). Mientras tanto, el consumo de los hogares residentes se mostró más prudente en un contexto en el que la mejora de las rentas reales empieza a convivir con la percepción de encarecimiento generalizado y menor margen para seguir aumentando el gasto.

En contraste, la inversión volvió a erigirse en el componente más dinámico manteniendo su ritmo de avance (3,8% vs 3,6%, 2º trim.) en coherencia con el buen comportamiento de la construcción, en línea con el repunte de los proyectos visados, de la licitación oficial y de las certificaciones de final de obra. Finalmente, la demanda externa siguió en positivo gracias en gran medida a las cifras récord registradas en la exportación de servicios turísticos (10.586 millones de euros de gasto turístico).

Elevar la productividad mediante innovación y tecnología

Las previsiones de crecimiento global continúan deslizándose lentamente a la baja. Los principales organismos internacionales dibujan para 2025 y 2026 una economía mundial atrapada en una nueva normalidad de bajo crecimiento, alta deuda y riesgos geopolíticos crecientes. Europa avanza a un ritmo débil y desigual, Estados Unidos pierde tracción respecto a trimestres anteriores y las principales economías emergentes (India y Brasil), aunque más dinámicas, también revisan a la baja sus previsiones.

En Baleares, pese a otro verano de récords turísticos en llegada de visitantes, gasto y pernoctaciones hoteleras, la actividad crece, pero cada vez le cuesta más acelerar en los meses centrales del año. El patrón de crecimiento basado en la simple acumulación de factores –territorio, trabajo, capital físico– se acerca a sus límites operativos, ambientales y sociales ofreciendo síntomas de agotamiento con la dificultad creciente de sostener la competitividad en un contexto de precios al alza.

La salida sigue siendo estructural y exige elevar la productividad mediante innovación y tecnología, apostar por un turismo regenerativo y reorientar la inversión hacia actividades de mayor valor añadido.