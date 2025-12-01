CAEB y Banco Sabadell renuevan su colaboración y su apuesta por el bienestar empresarial

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, y el director general adjunto y director territorial Este del Banco Sabadell, Fernando Canós, han renovado el acuerdo de colaboración que mantienen desde 2018 reafirmando el compromiso conjunto de impulsar y acompañar a las empresas de Baleares, con especial atención a pymes y autónomos, que constituyen el motor económico de las Islas.

En julio de 2025, el archipiélago sumaba 107.375 afiliaciones al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), lo que supone el 16% de la afiliación total, por encima de la media nacional y confirma a Baleares como una de las regiones con mayor densidad emprendedora del país. A su vez, Banco Sabadell es líder en el segmento de pymes a nivel nacional.

Este acuerdo pone a disposición de las empresas una amplia oferta de soluciones financieras específicas, respaldada por un servicio de asesoramiento especializado, diseñado para atender las particularidades y necesidades de cada modelo de negocio.

El objetivo es facilitar herramientas que contribuyan a la competitividad de las empresas en un entorno económico en constante evolución, además de acompañarlas en su transición hacia la sostenibilidad, informa la patronal balear en un comunicado.

Banco Sabadell comparte con CAEB el propósito de fortalecer la economía de Baleares y ser referente de progreso y bienestar económico, social y medioambiental. A través de este tipo de acuerdos, la entidad pone de manifiesto su voluntad de proximidad e implicación social con los diferentes sectores profesionales, reforzando su papel como socio estratégico para el desarrollo empresarial.