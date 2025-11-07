González-Bueno: «Banco Sabadell tiene una hoja de ruta clara y está preparado para convertirse en el mejor banco de España»

Banco Sabadell ha celebrado esta semana sus convenciones regionales de negocio en las que han participado más de 1.500 directivos de su seis Direcciones Territoriales. Durante las mismas se han repasado las líneas maestras de actuación, reafirmando las directrices del Plan Estratégico 2025-2027 presentado el pasado mes de julio.

Banco Sabadell tiene una hoja de ruta definida, un rumbo claro y unos objetivos ambiciosos, según trasladó el CEO, César González-Bueno, al equipo directivo durante las convenciones territoriales de negocio que se han celebrado esta semana y en las que han participado más de 1.500 directivos.

Durante su intervención en las reuniones, celebradas en Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Oviedo y San Sebastián, González-Bueno ha reafirmado que se mantienen los objetivos fijados en el Plan Estratégico 2025-2027: incremento de la actividad comercial con crecimientos en cuotas y segmentos, foco en España, avanzar en el proceso de digitalización, una eficiente gestión de los costes y mejora del perfil de riesgo.

«En 2026 vamos a pisar el acelerador»

«Estamos preparados y en una situación envidiable», ha dicho González-Bueno, «vamos a acelerar la marcha en crecimiento y en generación de capital, con la vista puesta en mantener una rentabilidad atractiva y una remuneración muy sólida a nuestros accionistas».

El consejero delegado de Banco Sabadell ha explicado también que el principal valor diferenciador de la entidad es «su gran capacidad comercial y la enorme vocación de servicio de todos los profesionales que trabajan en la entidad, dos elementos clave que seguirán al alza en los próximos años y que tan importantes han sido durante los últimos meses».

Entidad de referencia para PYMES y empresas

El director general de Banca de Empresas, Red y Banca Privada, Carlos Ventura, ha apuntado, por su parte, que «el banco tiene ante sí una oportunidad única para continuar con el crecimiento que ha mantenido durante los últimos años y con su historia de éxito, muy especialmente en el segmento de las pymes y las empresas, que son la joya de nuestra corona. Mirando al futuro, estamos convencidos de que el proyecto y las metas que nos hemos fijado son totalmente alcanzables, tal y como hemos demostrado durante los últimos ejercicios. Y son además fruto de una estrategia muy auténtica y muy nuestra que nos consolida como una entidad única y con una marcada personalidad propia».

Durante las convenciones, los distintos directores territoriales han puesto también un especial interés en recordar la importancia de mantener su arraigo en las distintas zonas geográficas y en las respuestas individualizadas que dan a las empresas de cada una de ellas, atendiendo no tan sólo a las características peculiares de cada zona, sino también a las peculiares necesidades de cada empresa, diseñando si es preciso ofertas individualizadas cuando es necesario.

Compromiso y profesionalidad de los equipos

Durante la Convención de la DT Centro, que engloba la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha, su director territorial, José Manuel Candela, ha agradecido el esfuerzo e implicación de todo el equipo y ha destacado “que estamos en un año histórico a nivel de clima laboral en máximos que no se habían alcanzado nunca y unos resultados financieros muy positivos”.

«Tenemos un gran futuro gracias al esfuerzo de todos los profesionales del banco. En 2026 vamos a consolidar proyectos ya iniciados y pondremos muchos otros en marcha con foco cliente, como siempre hemos hecho. Aspiramos a convertirnos en el mejor banco de España», ha subrayado Candela.

En el caso de Cataluña, el director de la Territorial, Xavier Comerma, ha insistido en destacar el elevado nivel de compromiso de todo el equipo humano de la entidad, «lo hemos demostrado durante los últimos meses, y lo vamos a volver a demostrar, ahora que nos hemos marcado el objetivo de convertirnos en el mejor banco de España, pero también en la mejor entidad de Cataluña».

En la Convención de la Dirección Territorial Este, celebrada en Alicante, su director territorial, Fernando Canós, ha puesto en valor que «nuestros profesionales, a pesar de la incertidumbre, han sido capaces de seguir trabajando con un gran compromiso, lo cual se ha notado en que accionistas, clientes, asociaciones e instituciones han seguido confiando en nosotros». «Banco Sabadell tiene un gran futuro y vamos a seguir trabajando duro para afianzar nuestros vínculos con las grandes empresas, las pymes y las familias de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares», ha añadido.

El compromiso y esfuerzo de los profesionales del banco también ha estado muy presente en la Convención de la DT Noroeste. Su director territorial, Pablo Junceda, ha agradecido el compromiso y esfuerzo de todo el equipo. «Tenemos que seguir trabajando en aquellos valores que nos definen en Asturias, Galicia y Castilla y León, como son la cercanía, la transparencia y la escucha activa de nuestros clientes. Somos un banco implicado en el territorio y lo vamos a seguir siendo a lo largo de 2026», ha dicho Junceda.

En esta línea, Iñaki Navarro, director de la Territorial Norte de Banco Sabadell, ha reafirmado «la continuidad de la estrategia de apoyo a las familias y al tejido productivo local, especialmente a las pymes, segmento clave de la economía y que Banco Sabadell lidera a nivel nacional». «Como no puede ser de otra manera, vamos a seguir apoyando al tejido empresarial y a las familias en los territorios en los que opera la DT, en País Vasco, Navarra, Cantabria, Aragón y La Rioja», ha señalado Navarro.

En la Convención de la DT Sur de Banco Sabadell también se habló de personas y de futuro. Su director territorial, Juan Krauel, ha puesto énfasis en que “nuestro equipo es la base del éxito” y en los próximos años «toca dedicarse a lo de siempre: trabajar para ofrecer a familias y empresas de Andalucía, Canarias y Extremadura, los mejores productos y servicios y ser útiles en los territorios en los que estamos presentes».