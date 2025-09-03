Carmen Planas asiste a la audiencia con el Rey en La Zarzuela como miembro del Comité Ejecutivo de CEPYME

La presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, ha asistido esta mañana a la audiencia con el Rey Felipe VI en el Palacio de La Zarzuela como miembro del Comité Ejecutivo, recientemente renovado, y vicepresidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME).

La delegación empresarial la ha encabezado la presidenta de la patronal nacional de las pymes, Ángela de Miguel, elegida el pasado mes de mayo, acompañada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.

En La Zarzuela, el Rey Felipe VI ha podido conocer al nuevo Comité Ejecutivo, vocales y patronos de CEPYME, quienes le han trasladado el trabajo que realizan a diario millones de pequeñas y medianas empresas que sostienen el tejido económico y social de nuestro país, según ha informado la Casa Real y recoge la patronal CAEB en un comunicado.

Durante el acto, la presidenta de CEPYME ha expuesto al Monarca la complicada situación que atraviesan las pequeñas y medianas empresas como consecuencia de la incertidumbre económica, el incremento de los costes laborales y la complejidad normativa, que «están poniendo a prueba la capacidad de permanencia de muchas empresas, en especial de las más pequeñas».

De Miguel ha reiterado el respaldo de la Confederación a la Corona, destacando su papel fundamental como garante de estabilidad institucional, unidad y compromiso con el bien común y su cercanía constante al tejido empresarial.

La presidenta de CEPYME ha agradecido el respaldo del Rey a los pequeños empresarios y su cercanía en momentos de dificultad como los vividos durante la DANA o los más recientes como consecuencia de los incendios forestales que han asolado España este verano.