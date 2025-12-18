Ni Teleco ni Ingeniería Biomédica: las 3 carreras universitarias más difíciles de estudiar, según la IA

Elegir una carrera universitaria no es tarea fácil. Muchas personas eligen carreras que reflejan sus intereses personales, mientras que otras priorizan factores como la empleabilidad. No obstante, la Inteligencia Artificial señala que ciertas carreras sobresalen por su nivel de dificultad, ya sea por la complejidad de los conocimientos necesarios o por los elevados índices de abandono que registran. Aquellos que decidan enfrentarse a estos retos deberán estar dispuestos a comprometerse al máximo, pero a cambio obtendrán una formación que les abrirá camino hacia un futuro repleto de oportunidades y éxitos.

El informe «La Universidad Española en Cifras (CRUE)» revela que, pese al descenso del 20% en la población joven en España desde 2008, el número de estudiantes universitarios ha aumentado un 18%, alcanzando 1,7 millones en 2021. Además, la preferencia por estudios universitarios creció del 22% al 32%. Las mujeres representan el 57,7% del alumnado y tienen mayores tasas de graduación. Sin embargo, sólo el 28,5% de los jóvenes activos tienen formación universitaria, por debajo de la media de la OCDE.

Las carreras universitarias más difíciles según la IA

La Ingeniería Aeroespacial requiere un conocimiento amplio de matemáticas, física y mecánica. Los estudiantes deben calcular trayectorias de vuelo, diseñar estructuras resistentes y estudiar fenómenos como termodinámica y mecánica de fluidos. Estos conocimientos se aplican al desarrollo de aeronaves y naves espaciales, donde la precisión es crítica para garantizar la seguridad. Además, la constante evolución tecnológica obliga a los futuros ingenieros a mantenerse actualizados, enfrentándose no solo a retos técnicos, sino también a una responsabilidad ética significativa.

Por otro lado, la carrera de Física abarca conceptos extremadamente complejos como mecánica cuántica, relatividad, termodinámica y electromagnetismo, los cuales requieren un nivel avanzado de abstracción y análisis. Resolver problemas teóricos sin aplicaciones prácticas inmediatas puede resultar frustrante para muchos estudiantes, pero es fundamental para expandir las fronteras del conocimiento científico y comprender los principios fundamentales que rigen el universo.

Finalmente, la Arquitectura es una disciplina única que combina arte, ciencia y tecnología. Los estudiantes deben equilibrar habilidades creativas con un conocimiento técnico profundo para diseñar estructuras.

Uno de los mayores retos de la arquitectura es la realización de proyectos extensos y detallados que requieren horas de trabajo fuera del aula. Los estudiantes deben manejar materiales, interpretar normativas y crear diseños, lo que fomenta una mentalidad perfeccionista y resiliente, necesaria para destacar en el campo.

La carreras con más salidas

En un mundo donde las tecnologías avanzan rápidamente, las profesiones vinculadas a este sector continúan liderando las oportunidades laborales para 20245

El comercio electrónico sigue creciendo a pasos agigantados, especialmente tras los cambios de hábitos de consumo impulsados por la pandemia. Los especialistas en e-commerce son responsables de gestionar plataformas de ventas en línea, optimizar la experiencia del cliente y garantizar que las operaciones se desarrollen sin problemas. Esta profesión combina habilidades en tecnología, marketing y logística, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan un campo laboral dinámico y en constante evolución.

La Inteligencia Artificial se ha consolidado como una herramienta imprescindible en múltiples sectores de actividad. Su creciente integración en procesos empresariales y productos tecnológicos ha impulsado la necesidad de ingenieros especializados en esta área. Estos profesionales son responsables de diseñar, desarrollar y optimizar sistemas inteligentes capaces de aprender y adaptarse. En España, el mercado laboral para este perfil ha crecido un 31% recientemente, según datos de InfoJobs, lo que subraya su relevancia en la economía actual.

La información se ha convertido en uno de los recursos más valiosos del mundo moderno. Cada individuo genera aproximadamente 1,7 megabytes de datos por segundo, según el informe Data Never Sleeps de la compañía Domo. Ante este volumen masivo de información, las empresas dependen de analistas de datos para interpretar y transformar estos números en decisiones estratégicas. Estos profesionales son esenciales en sectores como finanzas, salud, comercio y tecnología, ya que su capacidad para identificar tendencias y patrones impulsa la innovación.

La presencia online ya no es una opción, sino una necesidad para las empresas que desean destacarse en mercados saturados. Los expertos en marketing digital son los encargados de desarrollar estrategias creativas y efectivas para captar la atención de los consumidores en plataformas digitales. Su conocimiento en herramientas como SEO, publicidad en redes sociales y campañas de correo electrónico permite a las marcas diferenciarse y mantenerse competitivas. En un entorno donde la visibilidad digital define el éxito, estos profesionales son imprescindibles.

A medida que las tecnologías digitales se expanden, también lo hacen las amenazas online. Los ciberataques y estafas, como el robo de identidad o la vulneración de datos empresariales, han aumentado significativamente. En respuesta, las empresas buscan expertos en ciberseguridad capaces de diseñar estrategias y sistemas que protejan sus activos digitales. Este rol no sólo es crucial para mantener la confianza de los clientes, sino también para garantizar la estabilidad operativa de las organizaciones.

El 2025 será un año en el que las profesiones relacionadas con la tecnología continuarán liderando el mercado laboral.