El Ayuntamiento socialista de Alcalá admite que ocultó un caso de acoso laboral como desveló OKDIARIO

El Ayuntamiento socialista de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acabado reconociendo públicamente lo que OKDIARIO Andalucía desveló en exclusiva: la administración local ocultó y trató de maquillar una grave denuncia de acoso laboral por razón de género presentada por una agente de la Policía Local contra el jefe de este cuerpo. La confesión pública del Consistorio llega tras semanas de silencio y tras quedar al descubierto la tramitación irregular de la denuncia por parte del gobierno municipal del PSOE, que, sin embargo, sí mantiene que su actuación fue legal.

La agente denunció el 24 de septiembre de 2025 que estaba sufriendo acoso por motivo de género por parte de su superior. Pese a ello, el Ayuntamiento, gobernado por la alcaldesa socialista Ana Isabel Jiménez, ignoró los protocolos legalmente obligatorios y gestionó el caso como si fuera un simple expediente de riesgos laborales. En lugar de activar la Comisión de Investigación Interna, imponer medidas cautelares o iniciar una investigación formal, el Consistorio archivó el expediente bajo un procedimiento ajeno al marco jurídico aplicable.

Tal y como demuestran los documentos internos a los que ha tenido acceso este medio, el Ayuntamiento socialista aplicó un protocolo local que aún no estaba en vigor legalmente y que ni siquiera había sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia cuando se presentó la denuncia. De este modo, evitó utilizar el Real Decreto 247/2024, de obligado cumplimiento en casos de acoso por razón de género en el sector público, y eludir así las obligaciones legales de protección de la funcionaria denunciante.

La propia tramitación del caso -firmada y archivada por la delegada de Recursos Humanos, la socialista María Teresa García Cruz, el 12 de diciembre- tuvo que ser anulada por el secretario municipal tras la intervención judicial interna. Hasta ahora, nadie conocía la existencia de esa resolución anulada, ni los informes psicológicos aportados por la víctima ni la comunicación registrada ante la Inspección de Trabajo.

La denuncia sindical del SPPME, publicada el 24 de noviembre, criticó con dureza al gobierno municipal: «Menos cartel, más protocolo. La violencia se elimina actuando, no posando», señaló el sindicato justo en los actos institucionales del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, donde el Ayuntamiento socialista hacía gala de su supuesta lucha feminista.

La oposición municipal, con Alcalá Nos Importa a la cabeza, exigió explicaciones urgentes y registró una moción para el Pleno ordinario del 17 de diciembre. En la Comisión de Control del 9 de diciembre, el delegado de Gobernación socialista se levantó de la sala sin responder a las preguntas de los grupos municipales, evidenciando la falta de voluntad política para afrontar el escándalo.

Este jueves, tras la presión de la exclusiva de OKDIARIO Andalucía y la sucesión de hechos documentados, el Ayuntamiento socialista ha emitido un comunicado en el que admite parte de lo expuesto por este medio y asegura su «firme compromiso con la prevención del acoso laboral o por razón de género». Una declaración que llega tarde, mientras quedan al descubierto las profundas contradicciones entre la imagen pública del PSOE y la realidad de sus actuaciones internas cuando el problema afecta a uno de los suyos.