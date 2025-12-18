El invierno comienza a mostrar su faceta más rigurosa en la Península. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso ante la llegada inminente de un frente atlántico que provocará un cambio drástico en las condiciones climáticas. Tras unos días de relativa estabilidad, la entrada de una masa de aire polar traerá consigo un desplome térmico y el regreso de las nevadas en puntos donde hasta ahora habían sido fugaces.

Un giro radical en el termómetro

El fenómeno principal de este episodio será el descenso generalizado de las temperaturas. Los termómetros caerán de forma acusada, especialmente en la mitad norte y el centro peninsular. Este enfriamiento es el que permitirá que las precipitaciones se transformen en nieve en altitudes inusualmente bajas para este inicio de temporada.

¿Dónde y cuándo nevará?

La cota de nieve se situará en niveles que podrían complicar la movilidad en diversas zonas de montaña y áreas de la meseta. Los puntos clave según la previsión son:

Sistemas montañosos: se esperan acumulaciones importantes en la Cordillera Cantábrica, los Pirineos y el Sistema Central .

. Cotas bajas (600-800 metros): la mayor preocupación se centra en el cuadrante noroeste y el interior peninsular, donde la nieve podría aparecer en zonas de la meseta norte y puntos altos de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha .

y puntos altos de la . Evolución: las precipitaciones comenzarán a extenderse de oeste a este, afectando inicialmente a Galicia y el Cantábrico antes de desplazarse hacia el interior.

Según las predicciones de la AEMET se espera que esto ocurra a partir de este fin de semana (viernes 19 de diciembre), alcanzando las nevadas su punto álgido este domingo 21 de diciembre.

Lluvias y viento: los otros protagonistas

Más allá de la nieve, el frente vendrá acompañado de lluvias persistentes, que serán especialmente intensas en la vertiente atlántica y el Pirineo occidental. Además, se espera que el viento sople con rachas fuertes en zonas de costa y áreas de gran altitud, lo que aumentará la sensación de frío (el denominado efecto de enfriamiento eólico).

Se recomienda a los conductores que tengan previsto circular por las zonas afectadas revisar el estado de las carreteras y llevar el equipamiento obligatorio para nieve, ya que la visibilidad y la adherencia podrían verse reducidas significativamente.