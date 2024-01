Mónica García presume de haber hecho la vida «más feliz» a los españoles en sus 60 días en el Ministerio

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha cumplido 60 días al frente del Ministerio de Sanidad jactándose de que en este tiempo ha conseguido hacer la vida «más bonita, plena y feliz» a los españoles.

Con esa humildad, García ha querido celebrar estos dos meses desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la designara para sustituir a José Manuel Miñones como responsable de la cartera sanitaria. Lo ha hecho en un comunicado interno difundido por Más Madrid, en el que la organización que encabeza ha hecho un recorrido por los hitos de la ministra durante este tiempo.

«Hay quienes están empeñados en convencernos de que la única forma de hacer política es el odio, es apalear una piñata del presidente del Gobierno o triturar los servicios públicos y repartir los beneficios entre los amiguetes. En Más Madrid siempre hemos tenido claro que la política es otra cosa», arranca esta carta de amor a Mónica García.

«Desde que nacimos, tenemos claro que estamos aquí que la política tiene que ver con un compromiso con nuestra sociedad. Es hacernos cargo de lo que nos duele para hacer la vida más bonita, plena y feliz. Y eso es lo que está haciendo Mónica García desde el primer minuto que entró por la puerta del Ministerio de Sanidad», continua, antes de entrar de lleno en las medidas que ha impulsado.

El partido presume de que, «gracias al trabajo de Mónica García», hoy «los sanitarios y los pacientes que acudan a un centro sanitario, estarán protegidos por mascarilla mientras dure el pico de gripe». Además, resalta que «son muchos los no fumadores, y también los fumadores, que se beneficiarán de los espacios libres de humo mientras disfrutan en la terraza de un bar, y los jóvenes protegidos por la regulación del tabaco», a pesar de que, de momento, no se ha prohibido fumar en las terrazas. Con todo, García ha avanzado que dará pasos en esa dirección porque tiene intención de «sacar del cajón» el plan integral antitabaco que se encargó al Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) pero que no llegó a materializarse.

La formación también pone el foco en «otras medidas que, aunque no han trascendido tanto, tendrán un impacto fundamental en todos los profesionales y pacientes del sistema sanitario». En este sentido, recuerdan que «hace unos días publicamos la mayor oferta histórica de plazas de Formación Sanitaria Especializada, abriendo el camino a 11.607 nuevos sanitarios»

«Sacamos adelante el Plan Nacional contra el Radón, protegiendo a las personas trabajadoras frente a los riesgos de la exposición. También hemos aprobado la inversión de más de 70 millones de euros para la compra de equipos de salas de radiología, para mejorar las capacidades de diagnóstico. Hemos dado salida a nuevos fondos para mejorar nuestra sanidad en las comunidades autónomas con 110 millones de euros para la Atención Digital Personalizada, 46 millones para la ampliación de la cartera de medicina genómica y 50 millones para la atención a pacientes de ELA y otras enfermedades raras», agregan.

En el ámbito de la salud mental, Más Madrid se autoproclama «referente europeo». «Durante su primera semana en el ministerio, el Consejo Europeo, aprobó, presidido por Mónica García, un nuevo consenso para la salud mental, que abarca todas las políticas y reconoce los determinantes sociales, ambientales y económicos. Recientemente, hemos creado el Comisionado de Salud Mental para coordinar medidas que mejoren la salud mental de la población. Y hemos desbloqueado ayudas de 1,5 millones para atender la salud mental de las personas afectadas por el volcán en La Palma», se jactan.

Más Madrid sigue la oda a su líder asegurando que la ministra está «liderando acuerdos importantes y muy necesarios entre las comunidades» y ponen de ejemplo un reciente consejo interterritorial en el que «consiguió sacar adelante, por fin, un protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia sexual».

«El trabajo pendiente del Ministerio es mucho, pero la satisfacción de saber que estamos mejorando directamente la vida de la gente hace que cada segundo merezca la pena. Merece la pena trabajar para ampliar la cartera de servicios en atención bucodental, merece la pena recuperar la universalidad al 100% de la sanidad pública o reforzar el Fondo de Cohesión Sanitaria para garantizar el acceso a la asistencia y paliar el desequilibrio de profesionales en zona rurales», termina el resumen de los primeros 60 días de Mónica García en el ministerio donde «lo mejor está por llegar».