El Gobierno de Pedro Sánchez prepara una «reforma integral» de la vivienda de la finca de Quintos de Mora, el rancho de descanso a disposición del presidente del Gobierno que el líder del PSOE utilizó por ejemplo la pasada Navidad para disfrutar allí de unos días de retiro junto a su familia.

En concreto, el Ejecutivo de PSOE-Sumar, a través del organismo público Parques Nacionales, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, encargó un contrato de servicios de «asistencia técnica para redacción de proyecto de reforma integral en vivienda» en la finca estatal de Quintos de Mora, localizada en el municipio de Los Yébenes (Toledo).

El importe de adjudicación ascendió a 9.075 euros (impuestos incluidos) y la empresa en la que recayó este contrato menor el año pasado fue la pyme Arquitectura y Gestión de Operaciones Inmobiliarias SL. Esta sociedad ofreció la «mejor calidad-precio» de la seis ofertas que recibió la entidad pública adjudicadora, en este caso, el organismo autónomo Parques Nacionales (OAPN), adscrito al ministerio que dirige Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno.

«Con el presente expediente se pretende contratar el servicio de redacción de proyecto y estudio de seguridad y salud para la reforma de vivienda ubicada en el Centro Quintos de Mora. La decisión de externalizar la redacción del proyecto de reforma se basa en que el OAPN no dispone de personal con cualificación técnica apropiada para la firma del documento que se pretende obtener», reza en la descripción del contrato de remodelación.

Precisamente, el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó el pasado 23 de diciembre de 2023 desde el Palacio de la Moncloa hasta la finca de Quintos de Mora para pasar allí la Nochebuena y el día de Navidad. Un viaje que realizó a bordo del helicóptero Super Puma de las Fuerzas Armadas, tal y como adelantó OKDIARIO, cubriendo un trayecto de apenas 150 kilómetros. Tanto el complejo de la Moncloa en la capital de España como el de Quintos de Mora en Los Yébenes (Toledo) disponen de helipuerto privado. Y el Super Puma inicia y concluye operaciones desde la base militar de Cuatro Vientos (Madrid).

Mantenimiento y seguridad

No obstante, la vivienda de Quintos de Mora ya genera de por sí gastos de conservación y seguridad. El año pasado el organismo público de Parques Nacionales encargó un servicio de mantenimiento y desarrollo de actuaciones de a apoyo para las visitas institucionales a este lugar a otra entidad del Estado, en este caso, a la Empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa), perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adscrita al Ministerio de Hacienda.

Este contrato se elevó a 863.506,55 euros (no está sujeto a IVA) con la siguiente asignación por anualidades: 183.095,37 euros para 2023; 287.835,52 euros para 2024; 287.835,52 euros para 2025 y 104.740,14 euros para 2026.

Por ejemplo, el pasado octubre, con motivo de la presidencia española de la UE durante el segundo semestre de 2023, la finca de Quintos de Mora, al servicio del Gobierno, acogió una reunión sectorial de directores generales de caza de los distintos Estados miembros en la que se trataron temas estratégicos para la coordinación de la actividad cinegética y el equilibrio de las poblaciones silvestres en todo el territorio de la Unión Europea.

Interior del complejo de Quintos de Mora en Los Yébenes (Toledo).

Este enclave en los Montes de Toledo pertenece a Patrimonio Forestal del Estado desde 1942, siendo gestionado en la actualidad por el organismo autónomo Parques Nacionales. Si bien el socialista Felipe González acometió la primera reforma y habilitó la que es la antigua vivienda, fue el ex presidente del PP José María Aznar quien popularizó esta residencia convirtiéndola en una especie de Camp David a la española para recibir en ella a mandatarios extranjeros como el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, el ex primer ministro británico Tony Blair o el ex presidente de la Comisión Europea Romano Prodi, entre otros.

En la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo practicó aquí la caza pese a estar permitida sólo la selectiva para garantizar el equilibrio cinegético y ecológico. Por su parte, Pedro Sánchez ha utilizado esta finca para su descanso familiar, así como para albergar jornadas de trabajo con sus ministros, como la que tuvo lugar el pasado 13 de enero.