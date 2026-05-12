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Un compuesto natural extraído de algas rojas, la carragenina, utilizada previamente en investigaciones relacionadas con el covid, ha mostrado capacidad para reducir la carga viral de una cepa de hantavirus en estudios preliminares. El hallazgo sitúa a Argentina en el foco de la atención científica internacional, en medio de la expectativa por una posible nueva línea terapéutica contra esta enfermedad.

El hantavirus es una infección viral que puede provocar cuadros respiratorios graves y que ha generado brotes esporádicos en distintas zonas del Cono Sur. En este contexto, el anuncio de la investigación ha despertado interés en la comunidad científica, pero también una intensa polémica en redes sociales, donde la información se ha viralizado rápidamente y ha sido objeto de interpretaciones diversas sobre su alcance real.

El foco del estudio está en la carragenina, un compuesto natural extraído de algas rojas que ya ha sido utilizado en otros contextos biomédicos, incluido su estudio durante la pandemia de covid. Un grupo de científicos argentinos ha observado que este compuesto podría interferir en la replicación del hantavirus, lo que abre la puerta a futuras investigaciones sobre su uso como posible tratamiento antiviral.

Aunque los resultados son preliminares, la investigación se suma a una línea creciente de estudios que exploran sustancias naturales con potencial antiviral. Los expertos insisten en que, por el momento, se trata de pruebas de laboratorio y que aún falta un largo recorrido antes de hablar de un tratamiento aprobado.

Expectación y cautela científica

La comunidad científica ha recibido el avance con interés, pero también con cautela. En este tipo de investigaciones es habitual que los resultados iniciales no se traduzcan directamente en medicamentos efectivos en humanos. Factores como la dosis, la seguridad, la eficacia clínica y los efectos secundarios deben evaluarse en distintas fases antes de cualquier aplicación médica.

Investigadores recuerdan que el hantavirus es una enfermedad compleja, transmitida principalmente por contacto con roedores infectados, y que su prevención sigue dependiendo en gran medida del control ambiental y las medidas de higiene.

La polémica viral

El anuncio ha tenido una fuerte repercusión en redes sociales, donde se han difundido interpretaciones exageradas sobre el alcance del estudio. En algunos casos, se ha presentado como una «cura» ya disponible, lo que ha sido desmentido por especialistas, que insisten en que se trata de una investigación en fase inicial.

Esta viralización ha reabierto el debate sobre la desinformación científica en internet y la dificultad de comunicar avances biomédicos sin generar falsas expectativas en la población.

Un camino todavía largo

Pese al ruido mediático, los científicos involucrados subrayan que el objetivo es avanzar en nuevas herramientas terapéuticas, no ofrecer soluciones inmediatas. El estudio de compuestos naturales como la carragenina representa una vía prometedora, pero todavía requiere años de investigación antes de poder traducirse en un tratamiento clínico.

Mientras tanto, la investigación argentina se mantiene como un ejemplo del potencial de la ciencia en la búsqueda de nuevas respuestas frente a enfermedades virales emergentes, en un contexto donde la información se propaga tan rápido como el propio debate público.

Las investigaciones de Reino Unido

En Reino Unido, la investigación sobre hantavirus está más centrada en vigilancia epidemiológica y prevención, especialmente por la detección de virus en roedores como ratas de ciudad y animales de laboratorio o mascotas. Se han documentado casos de infección por virus del tipo Seoul hantavirus en roedores en Inglaterra y Gales, lo que ha impulsado estudios de salud pública sobre su transmisión a humanos.

También se han realizado investigaciones en laboratorios británicos sobre infecciones adquiridas en entornos científicos, lo que ha ayudado a mejorar la bioseguridad en la manipulación de roedores y muestras infectadas.

En cuanto a sustancias derivadas de algas, sí existen estudios en Europa y en colaboración internacional que exploran su potencial antiviral frente a hantavirus y otros virus emergentes.

Se han investigado lectinas de algas, como la griffithsin, que muestran actividad inhibidora contra hantavirus en estudios experimentales.

También se han analizado polisacáridos de algas pardas, como el fucoidano, con resultados prometedores in vitro frente a orthohantavirus.