Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP) ha llevado a cabo una encuesta sobre alrededor de 150 de sus especialistas, de los que casi el 90% ha detectado «un aumento de intervenciones tras el auge de fármacos como ‘Ozempic’» para la pérdida de peso.

Así advierten de un aumento de intervenciones estéticas asociado al uso de fármacos para la pérdida de peso como Ozempic, según una encuesta realizada a sus especialistas. Su presidenta, la doctora Beatriz Berenguer, señala que la pérdida de peso rápida está modificando el perfil de los pacientes y provocando alteraciones en el contorno corporal y facial —como flacidez abdominal, pérdida de volumen y exceso de piel— que en muchos casos requieren cirugía.

Los cirujanos destacan que este fenómeno se ha intensificado en el último año, con un incremento notable de consultas, especialmente en mujeres de mediana edad, y recomiendan un uso médico supervisado de estos tratamientos junto con hábitos de vida saludables.

«Estamos observando un cambio claro en el perfil de los pacientes que llegan a nuestras consultas», ha señalado al respecto la presidenta de esta organización, la doctora Beatriz Berenguer, que ha añadido que «la pérdida de peso rápida asociada a estos tratamientos puede generar alteraciones importantes en el contorno corporal y facial que, en muchos casos, requieren una solución quirúrgica para recuperar la armonía estética».

«Esta nueva demanda se concentra principalmente en el cuerpo, donde el 60 por ciento de los cirujanos afirma observar con mayor frecuencia este tipo de consultas», han continuado, para añadir que «entre los cambios físicos corporales más habituales tras la pérdida de peso, destacan la flacidez abdominal, señalada por el 93% de los encuestados, seguida por la flacidez en muslos, el exceso de piel en brazos y la pérdida de volumen en glúteos, consecuencia de una reducción rápida de grasa corporal que afecta al contorno y a la calidad de la piel».

En cuanto al ámbito facial, han expresado que «los especialistas identifican también efectos visibles, como la flacidez cutánea, detectada por el 70% de los encuestados, y la pérdida de volumen facial, señalada por el 65%, además de surcos más profundos (nasogenianos, etc.) y ojeras más marcadas».

En este contexto, desde la AECEP han indicado que «el fenómeno se ha intensificado especialmente durante el último año, tal y como señala alrededor del 50% de los profesionales encuestados, mientras que un 35% sitúa el inicio de esta tendencia entre uno y dos años atrás». «En cuanto a la magnitud de este incremento, casi la mitad de los especialistas cifra el aumento de estos pacientes en hasta un 25% en su consulta habitual», ha afirmado.

La abdominoplastica, la cirugía más demandada

Por todo ello, «los procedimientos quirúrgicos han experimentado un incremento significativo, especialmente en el ámbito corporal», han proseguido, para agregar que «la abdominoplastia se sitúa como la intervención más demandada, mencionada por casi el 90 por ciento de los especialistas, seguida del lifting de brazos (46%), el lifting de muslos (35%) y el lifting corporal completo (28%)».

Junto a ello, la AECEP ha expuesto que, en cuanto a la cara, «destacan especialmente el lifting facial, señalado por casi el 60% de los especialistas, seguido por los rellenos con ácido hialurónico (44%), la blefaroplastia (43%) y los bioestimuladores de colágeno (30%)».

Esta entidad ha indicado, como cierre a este análisis, que «en cuanto al perfil de los pacientes, el 83% de los encuestados coincide en que se trata predominantemente de mujeres». «Además, este tipo de consultas se concentra principalmente en pacientes de mediana edad, especialmente entre los 45 y los 60 años», ha explicado.

«Es importante trasladar a los pacientes que estos fármacos no son una solución aislada», ha declarado, por su parte, el vocal de esta organización, el doctor Jordi Mir, quien ha asegurado que «deben utilizarse bajo supervisión médica y acompañarse de una reeducación de los hábitos de vida, especialmente en el ámbito dietético y del ejercicio físico».