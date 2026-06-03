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La extirpación de pólipos durante una colonoscopia es una de las principales herramientas de prevención del cáncer de colon. Sin embargo, este procedimiento no elimina por completo el riesgo de desarrollar la enfermedad, lo que puede generar una falsa sensación de seguridad en algunos pacientes.

La razón principal es que no todos los pólipos pueden detectarse en una colonoscopia. Algunos son muy pequeños, planos o están situados en zonas de difícil visualización, lo que puede dificultar su identificación incluso con técnicas avanzadas. Además, la eficacia del procedimiento depende en gran medida de la calidad de la preparación intestinal y de la experiencia del especialista.

Otro factor clave es que los pólipos pueden volver a aparecer con el tiempo. Su formación está relacionada con múltiples elementos como la edad, la genética, la dieta o el estilo de vida. Esto significa que el riesgo de cáncer de colon no desaparece tras una única colonoscopia, sino que evoluciona a lo largo de la vida del paciente.

También existen personas con una predisposición genética o síndromes hereditarios que aumentan la probabilidad de desarrollar nuevas lesiones, incluso después de haber sido extirpadas. Por ello, los especialistas insisten en la importancia del seguimiento médico continuado.

Las claves

Entre las claves para entender este riesgo residual se encuentran el número y el tipo de pólipos detectados, su tamaño y características histológicas, así como la calidad de la exploración realizada. Los adenomas y los pólipos serrados, por ejemplo, presentan mayor potencial de transformación maligna y requieren un control más estrecho.

La prevención del cáncer de colon, por tanto, no se basa únicamente en la extirpación de pólipos, sino en un enfoque integral. Los programas de seguimiento periódico mediante colonoscopias son fundamentales para detectar nuevas lesiones a tiempo.

Soluciones

A esto se suma la importancia de los hábitos de vida saludables. Una dieta rica en fibra, la reducción del consumo de carnes procesadas, la actividad física regular, el control del peso y evitar el tabaco y el alcohol contribuyen a reducir el riesgo.

En los últimos años, además, se están desarrollando nuevas herramientas de cribado, como pruebas de ADN en heces, marcadores en sangre o el uso de inteligencia artificial para mejorar la detección durante la colonoscopia, lo que podría aumentar aún más la eficacia preventiva.

Así, aunque la extirpación de pólipos es una medida clave en la prevención del cáncer de colon, no es definitiva. La protección real depende de un seguimiento continuo, la evaluación del riesgo individual y la adopción de hábitos de vida saludables a largo plazo.