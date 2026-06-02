El Consejo General de Dentistas muestra su apoyo a la OMC y lamenta la aprobación de un Estatuto Marco que carece de consenso

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El Consejo General de Dentistas de España lamenta la aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de Estatuto Marco sin el consenso necesario con los profesionales sanitarios y expresa su apoyo con la postura defendida por la Organización Médica Colegial (OMC), que ha advertido de la falta de acuerdo suficiente con el colectivo médico.

La Organización Colegial de Dentistas considera que cualquier reforma destinada a ordenar las condiciones de ejercicio profesional en el Sistema Nacional de Salud debe construirse desde el diálogo, la participación efectiva y el reconocimiento del papel esencial que desempeñan los profesionales sanitarios en la calidad, seguridad y sostenibilidad del sistema.

El Estatuto Marco es una norma de enorme relevancia para el presente y el futuro de la sanidad española. Por ello, no puede avanzar sin incorporar de forma adecuada las aportaciones de quienes conocen de primera mano las necesidades asistenciales, organizativas y profesionales del sistema. La mejora de la atención a los pacientes exige condiciones de ejercicio adecuadas, planificación responsable de los recursos humanos y un marco que refuerce la calidad asistencial.

El Consejo General de Dentistas comparte la preocupación expresada por la OMC ante la ausencia de un consenso amplio en una reforma de tanta trascendencia. La sanidad necesita acuerdos sólidos, estables y duraderos, construidos con las profesiones sanitarias y no al margen de ellas.

Asimismo, como facultativos reiteran que la defensa de un sistema sanitario público, seguro, accesible y de calidad requiere escuchar a todos los profesionales implicados en la atención a la ciudadanía, respetando sus competencias y reconociendo su contribución específica a la salud de la población.

En este sentido, el Consejo General de Dentistas apela al proceso de tramitación parlamentaria para poder corregir las carencias del texto aprobado e incorporar las demandas legítimas de las profesiones sanitarias. Del mismo modo, hace un llamamiento a las comunidades autónomas para que, en el ámbito de sus competencias, contribuyan a mejorar las condiciones de ejercicio profesional y a reforzar la calidad asistencial.

Por último, el Consejo General de Dentistas insiste en que una reforma de esta envergadura solo será útil y sostenible si nace del consenso, del diálogo leal y del reconocimiento del papel esencial de los profesionales sanitarios, puesto que, sin profesionales sanitarios escuchados y reconocidos, no habrá un sistema sanitario sólido, seguro y de calidad.