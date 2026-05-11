Más de 100 pasajeros contagiados en un crucero de Florida tras un brote de norovirus

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El crucero Caribbean Princess, operado por la naviera Princess Cruises, ha registrado un brote de norovirus en más de 100 pasajeros, pocos días después de zarpar de Fort Lauderdale, Florida. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) ya han tomado el control de la situación, monitorizando el estado de los pacientes e imponiendo estrictos protocolos de contención epidemiológica a bordo.

El virus se propagó rápidamente por las instalaciones cerradas del navío. Según la información oficial divulgada por las autoridades sanitarias, el brote ha dejado un saldo de 102 pasajeros y 13 miembros de la tripulación afectados, quienes presentaron fuertes cuadros de vómitos y diarrea. Estas cifras representan el 3,3% del total del pasaje (3.116 personas) y el 1,2% de la plantilla de trabajadores (1.131 empleados).

Afortunadamente, los informes médicos señalan que no se han registrado complicaciones graves ni ha sido necesario realizar traslados médicos de emergencia en helicóptero.

Medidas de aislamiento tras el brote de norovirus

Tras superar el umbral de alerta del 2% de contagios a bordo, la naviera tuvo que notificar de inmediato el incidente al CDC, activando el Programa de Saneamiento de Embarcaciones (VSP). Bajo la supervisión directa del organismo federal, se han desplegado una serie de medidas urgentes en el Caribbean Princess:

Aislamiento estricto: Los enfermos han sido recluidos en sus propios camarotes para evitar el contacto interpersonal, siendo atendidos de forma exclusiva por el personal médico del barco.

Los enfermos han sido recluidos en sus propios camarotes para evitar el contacto interpersonal, siendo atendidos de forma exclusiva por el personal médico del barco. Desinfección específica: Se ha incrementado drásticamente la frecuencia de limpieza en áreas comunes y habitaciones utilizando productos químicos específicos, ya que este patógeno resiste los desinfectantes convencionales.

Se ha incrementado drásticamente la frecuencia de limpieza en áreas comunes y habitaciones utilizando productos químicos específicos, ya que este patógeno resiste los desinfectantes convencionales. Toma de muestras: Se ha procedido a la recolección de muestras biológicas para su posterior análisis en laboratorios federales.

Se ha procedido a la recolección de muestras biológicas para su posterior análisis en laboratorios federales. Restricción de actividades: Se han cancelado de forma temporal diversos eventos y congregaciones de pasajeros en las áreas lúdicas del barco.

Desde Princess Cruises aseguran estar colaborando plenamente con las autoridades. Una vez que el barco atraque en su destino final, Puerto Cañaveral, la embarcación se someterá a un proceso de saneamiento integral y exhaustivo antes de poder recibir a nuevos pasajeros.

El peligro de los espacios cerrados

El causante de esta emergencia es el norovirus, el principal responsable de la gastroenteritis viral en Estados Unidos, provocando entre 19 y 21 millones de casos anuales.

Las autoridades sanitarias advierten que los cruceros son un caldo de cultivo ideal para este patógeno debido a la alta densidad de personas y al entorno cerrado. La transmisión se produce de forma extremadamente rápida a través del contacto directo con contagiados, el consumo de agua o alimentos contaminados, o simplemente al tocar superficies expuestas al virus, como barandillas, botones de ascensor o pomos de puertas.

Para evitar nuevos contagios, el CDC ha recomendado encarecidamente al resto del pasaje el lavado constante de manos con agua y jabón, advirtiendo que los geles hidroalcohólicos comunes no siempre son suficientes para erradicar este virus.