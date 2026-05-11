¿Qué pasaría si el hantavirus saliera del entorno del crucero Hondius?

Uno de los 14 españoles evacuados del crucero del hantavirus MV Hondius ha dado positivo provisional en la PCR que le han realizado tras su repatriación. Los otros 13 han dado negativo. Los españoles del crucero del hantavirus fueron trasladados el pasado domingo de Canarias al Hospital Gómez Ulla de la ciudad Madrid. ¿Qué pasaría si el hantavirus saliera del entorno del barco? ¿Cómo se transmite a los humanos? El colilargo (Oligoryzomys longicaudatus) es un pequeño roedor silvestre de color café claro, conocido por su cola larga —que puede duplicar el tamaño de su cuerpo— y por su papel clave como reservorio natural del hantavirus en Sudamérica.

De momento, uno de los 14 ciudadanos españoles evacuados del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha dado positivo en una prueba PCR realizada tras su repatriación a Madrid. El resultado, por el momento, es provisional y deberá confirmarse en una segunda prueba en las próximas horas. Los pasajeros fueron trasladados desde Canarias al Hospital Gómez Ulla en Madrid como parte del dispositivo sanitario activado tras la detección del brote en el buque. El paciente positivo no presenta síntomas por el momento.

En el caso del MV Hondius, el mayor riesgo no es el virus circulando libremente entre personas, sino la posible contaminación ambiental asociada a roedores infectados.

Si hubiera expansión fuera del buque, las autoridades harían lo siguiente:

Activación de alerta sanitaria en el área portuaria.

en el área portuaria. Cierre preventivo de zonas del puerto o perímetro afectado.

Desinfección intensiva de muelles , almacenes y contenedores.

, almacenes y contenedores. Control de plagas (desratización masiva).

Rastreo ambiental de posibles focos de contaminación. El objetivo sería contener el foco en origen antes de que llegue a zonas urbanas.

¿Cómo se transmite a los humanos?

El contagio no se produce por mordedura directa en la mayoría de los casos, sino por la inhalación de partículas virales presentes en:

Orina de roedores infectados.

de Heces secas.

Saliva. Estas partículas pueden quedar suspendidas en el aire al remover polvo contaminado en espacios cerrados o poco ventilados.

¿Podría propagarse por la ciudad?

En un escenario realista, la expansión sería muy difícil porque:

El hantavirus no se transmite fácilmente entre personas.

Depende del contacto con roedores infectados o sus excrementos.

Requiere condiciones específicas (polvo contaminado en espacios cerrados). Por eso, el riesgo urbano generalizado es bajo si se actúa rápido.

Medidas sanitarias en caso de expansión

Si se detectaran casos fuera del entorno portuario:

Vigilancia epidemiológica de contactos.

Pruebas PCR y seguimiento médico.

Aislamiento de casos positivos.

Mapeo de zonas de riesgo ambiental.

¿Qué sabemos del hantavirus?